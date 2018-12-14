В Таджикистане с нового года ожидается повышение штрафов и пошлин на 10 процентов. Смотри, как изменятся эти суммы за нарушение ПДД.
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В Таджикистане с нового года ожидается повышение штрафов и пошлин на 10 процентов. Смотри, как изменятся эти суммы за нарушение ПДД.
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Кулли ахбор
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Trump32
Да да это дно. Мы давно во дне, просто некоторые ждут когда будит лучше. А ни когда даже не ждите. Жить в РТ это как лотерея.
Dhdkdk2
Бедный народ... Как хотят крутят вами ребяки... Мне вам очень жаль... Вы слепы!
Паша4
Надо было сразу на 1000% увеличить!!!! И в долларах сразу указать. На тебе...
danunet4
Видать в бюджете огромные дыры и в обозримом будущем ничего хорошего не предвидется. Повысили за свет, воду, показатель для расчетов. Государство хочет прикрыть свою некомпетентность повышением всего и вся. Ждём повышения на все остальное, ну, а чтобы народ так не возмущался, построят еще несколько парков (смешно уже от такого количества парков).
Alibek4
Это просто издевательство!!! Вы сначала приводите дороги по международном стандартом чтобы не нарушали. При каждом повороте нарушаем из за того что дороги узкие. Нет поворота мы должный ехать больше 1 километр чтобы поворачиваться. Зачем вы поднимите штраф?
Maxim Alibek56
+1
Искандрайв4
Большого ума не надо чтобы поднимать цены. К сожалению они ни чего другого не умеют как считать деньги
Maxim5
Это просто ограбление народа!!!
Гражданин Maxim4
А вы соблюдайте правила дорожного движения и ничего платить не придется!! а то все ездят как хотят потом бегают по кабинетам в ГАИ (акачон арзон карда те)
Maxim Гражданин 56
А законы написаны так, что ты по любому не прав!