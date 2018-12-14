Верхняя палата парламента Узбекистана в ходе пленарного заседания одобрила закон, направленный на борьбу с попрошайничеством, сообщает Podrobno.uz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка" теперь будет передан для подписания главе государства.

Изменения и дополнения, вносимые в уголовное и административное законодательство, касаются конкретных мер по укреплению общественного порядка в стране и направлены на установление ответственности за занятие попрошайничеством, вовлечение в этот процесс несовершеннолетних и престарелых, лиц с психическими заболеваниями, инвалидностью.

Сенаторы уверены, что документ будет способствовать предотвращению случаев попрошайничества с использованием младенцев и детей, несовершеннолетних лиц, лиц с инвалидностью и пожилых людей, защите моральных устоев общества.

Отмечается, что в случае попрошайничества после применения административного наказания (штраф от 1 до 3 МРЗП либо административный арест до 15 суток), нарушителям грозит до 240 часов принудительных общественно-полезных работ, до 2 лет исправительных работ, ограничение свободы до 1 года либо лишение свободы на такой же срок.

По данным ГУВД, в Ташкенте за последний год выявлено свыше 5 тысяч человек, которые занимались попрошайничеством. Из них свыше 4 тысяч составляют женщины (3 тысяч - с малолетними детьми), около 100 человек- мужчины инвалиды и около 500 человек - люди пожилого возраста. В Сенате сообщили, что в столице Узбекистана «работают» попрошайки из Ташкентской области (30-35%), Сурхандарьи и Кашкадарьи (25-30%), Бухары и Самарканда (20-25) и самого Ташкента (15-20%).

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