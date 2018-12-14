«МегаФон Таджикистан» принял участие в проекте «Мотивация персонала глазами студентов». Гостями регионального управления оператора по городу Душанбе и РРП стали более 20 учащихся 4-го курса. Они смогли узнать о работе компании и о том, как «МегаФон Таджикистан» мотивирует своих сотрудников.
Студентов встретил руководитель регионального управления Парвиз ДАВЛЯТОВ. Он провел небольшую экскурсию по офису, объяснил, чем занимаются разные отделы, ответил на вопросы студентов. Коммерческий директор компании Джамшед БОБОАЛИЕВ рассказал гостям о приоритетных направлениях развития и инновационных услугах «МегаФон Таджикистан», а также о том, что является залогом успешной карьеры и что лично ему помогло стать топ-менеджером крупной компании.
На презентации директора по персоналу Василины АГАЕВОЙ студенты узнали о программах мотивации для различных категорий сотрудников в компании «МегаФон Таджикистан». Это и проверенные временем программы, и инновационные способы, которые только появляются в Таджикистане.
«Радует, что и студенты, и инициатор этого проекта Заррина ШОДИЕВА выбрали именно нашу компанию для изучения мотивации персонала. Мы всегда уделяли большое значение вовлеченности сотрудников, повышению результативности их работы, и за долгие годы накопили множество приемов, которыми были рады поделиться со студентами. Особый интерес у студентов вызвали программы, построенные на инструментах геймификации. Ведь игра – это то, что по-настоящему вовлекает молодое поколение. Мы были приятно удивлены качеством подготовки студентов, их заинтересованностью и желанием разобраться в теме», – отметила Василина АГАЕВА.
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