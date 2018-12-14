Убивший свою жену с особой жестокостью 33-летний Бободжон Ширинов, экс-секретарь Высшего экономического суда Таджикистана, обжаловал в Верховном суде республики приговор суда Душанбе, вынесенный в ноябре.

Ширинов и его адвокат в своем обжаловании, которое было направлено в коллегию по уголовным делам Верховного суда Таджикистана считают приговор суда города Душанбе суровым и несправедливым, сообщил "АП" источник в судебных органах Таджикистана.

Суд города Душанбе 1 ноября приговорил Бободжона Ширинова, который летом этого года зверски убил свою бывшую супругу - Мохиру Ятимову, к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима.

Тогда гособвинитель просил приговорить его к 20 годам лишения свободы.

В своем последнем слове на суде Ширинов заявил, что "сделал это непреднамеренно", и попросил суд учесть, что он совершил убийство в состоянии аффекта. В ходе следствия Ширинов полностью признал свою вину, но на суде он, ссылаясь на провалы в памяти, признал себя частично виновным, хотя досудебная экспертиза признала его полностью вменяемым.

Бободжон Ширинов - сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, был задержан в июне.

Вечером 6 июня в ходе возникшей ссоры он нанес ножевые удары своей бывшей супруге Мохире Ятимовой. Она была доставлена с колото-резанными ранами в городскую больницу, где от полученных ран скончалась.

Причиной конфликта между разведенными в 2016 году Мохирой и Бободжоном были дети и имущество.

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