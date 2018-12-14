Центральная Азия продолжает оставаться в приоритете у иностранных туристов. Сюда можно приехать как летом, чтобы искупаться в чистых водах Иссык-Куля и полюбоваться площадью Регистан в Самарканде, так и зимой, чтобы спуститься на горных лыжах с Шымбулака и промчаться с ветерком по ледовому покрытию самого высокогорного катка – Медеу.

Омрачить путешествие может только общение с представителями местной милиции.

Портал Kaktakto рассказывает о семи правилах поведения, которые помогут избежать неприятностей.

№1. Регистрация по месту пребывания

По прибытии в страны Центральной Азии туристу необходимо встать на миграционный учет по месту пребывания и быть готовым к тому, что милиционеры будут всегда требовать предъявить не только документы, удостоверяющие личность, но и талончик регистрации.

Опытные путешественники советуют сохранять билеты, по которым вы прилетели или приехали в ту или иную страну Центральной Азии, чтобы не возникало вопросов, когда вы пересекли границу. В каждой стране есть свои сроки постановки на миграционный учет. Перед поездкой их лучше уточнить у представителей туркомпаний или в посольстве.

№2. Милиция повсюду

Милиция в Бишкеке Фото: ИА «24.kg»

В Узбекистане и Туркменистане на улицах всегда очень много милиционеров, особенно около так называемых особо охраняемых объектов.

В Кыргызстане и Казахстане их не так много, но в случае необходимости они могут появиться практически из ниоткуда.

№3. Использовать милиционеров как источник информации

Обращаться к милиционерам можно и даже нужно. Они могут помочь найти дорогу, объяснят, как действовать в той или иной ситуации, но нужно быть готовым к тому, что в ответ у вас попросят документы, которые очень внимательны изучат.

В Таджикистане заработала туристическая полиция. Фото пресс-службы МВД РТ

№4. Взятки

Если вас остановил представитель власти, вы, конечно, можете сэкономить свое время и решить возникшую проблему на месте, дав взятку. Это обойдется вам в $5-30, в зависимости от вашего красноречия и умения убеждать.

Но лучше всего действовать по закону и попросить оформить протокол или штраф, если вы что-то нарушили.

Милиционеры в Ташкенте. Фото: uznews.net

№5. Фото- и видеосъемка

В Кыргызстане и Казахстане вы спокойно можете фотографировать или снимать на видео милиционеров, если понимаете, что ваши права нарушаются.

В Узбекистане и Туркменистане подобные действия могут стоить вам телефона или фотоаппарата в лучшем случае, а в худшем вас могут посадить на 15 суток.

№6. Следите за поведением

Если вас остановили представители власти, вам ни в коем случае нельзя нецензурно выражаться, оскорблять милиционеров и тем более лезть в драку.

Милиционеры в Астане. Фото: Азаттык

Разговаривайте спокойно, предупредите, что ваш разговор записывается на диктофон или камеру (смотрите пункт №5).

№7. Фотосъемка в общественных местах

Помните о том, что в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане вы не можете фотографировать некоторые объекты.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus