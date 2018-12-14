АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В офисе Всемирного Банка в Душанбе состоится дискуссионная встреча по экономическим вопросам. Начало в 09:30.
- В Душанбе в отеле «Хилтон» состоится конференция «Аналитика в области государственных финансов в Республике Таджикистан».
- В кинотеатре "Кайхон" начинается показ таджикского фильма-победителя кинофестиваля в Нью-Йорке молодого режиссеры Анисы Сабири "Плач танбура".
- Юношеская сборная Таджикистана (U-14) по футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Ташкенте. 14 декабря таджикские футболисты сыграют со сверстниками из «Пахтакора», а 16 декабря – встретятся с юношеской командой «Бунедкора».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ДЕКАБРЯ
День работников прокуратуры.
1930 – Образован Калай-Хумбский (ныне Дарвазский) район в составе Горно-Бадахшанской автономной области.
2010 - Эмомали Рахмон вынес на всенародное обсуждение законопроект «Об ответственности родителей в воспитании детей».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ДЕКАБРЯ
1925 – родился музыковед, доктор искусствоведения Файзулло Кароматов.
1934-1998 – родился заслуженный работник Таджикистана Сайфиддин Тешаев.
1941-2011 – родился поэт Ширин Буньёд.
1948 – родился журналист Баходур Саодатшоев.
1964 – родился журналист Нурали Давлатов.
1967 – Родился журналист Караев Сайфиддин.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 9-14 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 24-29 мороза, днем 9-14 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 13-18 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем 0-5 тепла, местами 5-10 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.
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