Казахстанская авиакомпания SCAT начинает 14 декабря осуществлять полеты по маршруту Астана-Душанбе-Астана.
«Этот новый рейс напрямую соединит город Душанбе со столицей Казахстана», - сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Душанбе».
Отмечается, что полеты будут осуществляться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям на воздушном судне Bombardier CRJ 200.
Продажа билетов на этот рейс уже началась.
«Стоимость перелета в одну сторону – от 44 тысяч тенге ($118), в обе – от 86 тысяч тенге ($232)», - сказал вице-президент по коммерции авиакомпании SCAT Николай Буряков 13 декабря на презентации нового рейса в Астане.
«Открытие авиарейса - требование времени и оно соответствует новейшей истории развития многоплановых отношений между двумя нашими суверенными государствами. Благодаря многолетнему всестороннему сотрудничеству между Казахстаном и Таджикистаном стал возможен выход на принципиально новый уровень взаимодействия. Сегодня можно говорить о том, что договоренности высшего руководства двух стран о расширении географии перелетов вышли на новый этап в практической реализации», - сказал посол Таджикистана в Казахстане Назирмад Ализода в ходе мероприятия.
Отметим, что парламент Казахстана накануне, 12 декабря, ратифицировал соглашение о порядке пребывания граждан Таджикистана и Казахстана на территориях сторон.
Документ предполагает увеличение срока пребывания граждан Казахстана и Таджикистана на территории сторон без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребывание на территории сторон до 90 дней после пресечения государственной границы при прохождении регистрации.
Авиакомпания SCAT создана в 1997 году в городе Шымкент. Сегодня парк воздушных судов компании состоит из преимущественно собственных самолетов западного производства. Эксплуатируется более 80 внутренних и международных авиамаршрутов.
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