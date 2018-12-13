Фестиваль народных ремесел «Рангоранг» состоится 18-19 декабря в Душанбе, в Национальном музее Таджикистана.
В фестивале, как ожидается, примут участие около 60 ремесленников со всех регионов республики. Посетители фестиваля смогут ознакомиться с работами ремесленников Хатлона, Согда, Горного Бадахшана, Рашта и других регионов страны.
Фестиваль «Рангоранг» проводится в честь Года развития туризма и народных ремесел, на нем будут подведены итоги развития туризма и народных промыслов в стране.
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