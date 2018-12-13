Компания Tcell продолжает совершенствовать сеть в Районах Республиканского Подчинения. В результате последних работ по технической модернизации сети, более 17000 людей получили доступ к сети Интернет от Tcell в Гиссарском и Турсунзадевском районах Таджикистана! В этих районах установлены 4 новые базовые станции стандарта 3G, которые покрывают связью 16 населенных пунктов.

Установив новые базовые станции стандарта 3G, компания Tcell преподнесла более 17 000 жителям небольших кишлаков возможность присоединиться к глобальной сети Интернет. Став активными Интернет-пользователями, они смогут пользоваться огромным количеством информационных ресурсов, с помощью онлайн-приложений для общения смогут всегда оставаться на связи с родными и близкими, которые находятся в отъезде.

Доступ к сети Интернет предоставит им также возможность рассказать о себе всему миру. А рассказывать им есть, о чем: Гиссарский и Турсунзадевский районы лежат в живописной зеленой Гиссарской долине. В долине кипела жизнь испокон веков: здесь пролегал Великий шелковый путь, здесь найдены многочисленные ценные для истории артефакты, сохранились даже древние монументальные сооружения, такие как Гиссарская Крепость, которой уже более 2500 лет!

Природа в Гиссарской долине также уникальная: это горные чистые реки, снежные пики на горизонте, уникальные растительный и животный мир. В ущелье Ширкент, расположенном в Турсунзадевском районе, можно найти скалы, на которых превосходно сохранились отпечатки следов динозавров – это одна из крайне редких находок по всему миру!

Таким образом, получив доступ в Интернет от Tcell, жители Гиссарского и Турсунзадевского районов смогут быть на связи со всем миром, получая актуальную и полезную информацию от глобального сообщества, и делясь уникальными историями своего региона.

Компания Tcell продолжает масштабные технические работы по расширению и усилению сети. Модернизация будет проведена по всем регионам Таджикистана: в столице, РРП, Согде, Хатлоне и ГБАО, что позволит обеспечить еще большую территорию уверенным покрытием сетей 3G и 4G. В рамках технической модернизации, в Раштском, Таджикабадском и Лахшском районах установлено 9 новых базовых станций стандарта 3G. Сеть стандарта четвертого поколения – 4G за последние несколько месяцев была расширена на территорию городов Куляб, Рогун, Дангара и Хорог.

___________________

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.