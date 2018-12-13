Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому в столице будут проведены конкурсы на выявление «Лучшего педагога общеобразовательных школ», «Лучшего воспитался детских садов» и «Лучшего ученика школы».

Имена победителей конкурса определит специальная комиссия, которую возглавила вице-мэр Душанбе Мавсума Муини, сообщается на сайте столичной мэрии.

В состав комиссии вошли представители Минобразования, администрации мэра Душанбе, психологи, педагоги со стажем.

Лауреаты конкурса будут названы по окончании учебного года.

Победителей конкурсов наградят дипломами и специальными призами мэрии города Душанбе.

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