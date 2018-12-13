Скоростной поезд, следовавший из Анкары в Конью, сошел с рельсов утром 13 декабря, передают местные СМИ.
По предварительным данным, скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом. В результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов и врезались в надземный переход над железнодорожными путями. От удара переход обрушился на вагоны.
По меньшей мере 9 человек погибли и 43 получили ранения, заявил губернатор Анкары Васип Шахин.
Причины столкновения поезда и локомотива пока не известны, расследованием, по данным турецкого канала NTV, занимаются три прокурора.
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