Минздрав утвердил образцы фотоизображений и предупредительных текстов на упаковках табачных изделий согласно нормативно-правовым актам по реализации Закона РТ «Об ограничении использования табачных изделий». Соответствующее распоряжение министр здравоохранения подписал 19 сентября, а в Министерстве юстиции его зарегистрировали 13 ноября.
Отныне производители и импортёры всех видов табака обязаны наносить «страшные» фотоизображения и предупредительные тексты о вреде курения на обеих сторонах сигаретной пачки: площадь наклейки должна быть не менее 75% общей ее площади.
«Фотоизображения и предупредительные тексты наносятся на лицевую сторону потребительской упаковки табачных изделий, предназначенных для курения, а также на все виды кальянного табака, на электронных сигаретах, на упаковках некурительного табака, в том числе насвая, на таджикском и русском языках и должна занимать не менее 75% верхней части с каждой стороны упаковки», - говорится в распоряжении.
Также на боковой стороне упаковок табачных изделий должны наносится на государственном языке дополнительные предупредительные надписи, которые должны занимать не менее 17% поверхности: "Дорои захрхои силсилави, моддахои кансерогени ва мутагени мебошад" ("Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества").
Также утверждены образцы рекомендуемых знаков для общественных мест, оповещающих о запрете курения. В соответствии с нормативами, ширина изображения на них должна быть не менее 13 сантиметров, а сам диаметр круга должен составлять не менее 20 сантиметров.
Знак о запрете курения размещается у входа в любое здание и на объекты, где курение табака запрещено (в транспортные средства, в том числе общественныый транспорт - с внешней стороны на дверях транспорта), а также в местах общественного пользования, гостиницах, ресторанах и кафе.
Настоящее распоряжение после государственной регистрации и официального опубликования будет введено в действие. Строгий контроль за выполнением этих требований возложен на Службу государственного надзора в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.
Тем временем, некоторые производители сигарет в Таджикистане уже нанесли «страшные» фотографии и предупредительные тексты на пачках сигарет (на главном фото).
Правительство Таджикистана 9 июня утвердило ставки акцизного налога на отдельные товары, производимые в самой республике и ввозимые из-за рубежа. Более заметно повысились ставки акциза на табачные изделия: на сигары - с 0,80 до 8,5 евро за 1000 штук, на сигареты – с 1 до 9,8 евро за 1000 штук.
Закон о запрете табака: курить нельзя почти нигде
С 1 января 2018 года в Таджикистане вступил в силу Закон РТ «Об ограничении использования табачных изделий». По сравнению с прежним аналогичным законом (2010 г.), новый еще больше ужесточил нормы табакокурения в Таджикистане.
Согласно нормам нового закона, курение полностью запрещено в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах и в общественном транспорте.
Кроме того, в стране запрещена продажа табачных изделий на расстоянии ближе ста метров к зданиям учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, религиозных организаций.
Лицам, не достигшим 18 лет, нельзя продавать сигареты: если у продавца возникнет сомнение в возрасте покупателя, то он вправе потребовать от него соответствующий документ.
В стране также запрещена штучная реализация табачных изделий и бартер табачных изделий на другие товары и услуги, их бесплатная раздачу населению. Под запрет попала и реклама сигарет.
31 мая этого года - в Международный день отказа от табака - Всемирная организация здравоохранения наградила Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад, внесенный в борьбу с табакокурением.
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Кулли ахбор
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Alibek2
Хорошо, чтобы мы не курили поднимите уровень дохода и снижайте налоги чтобы мы перестали думать и не курили сигарет от проблемах