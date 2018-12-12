Не прошло и месяца со дня, как таджикский спортсмен Хушкадам Хусравов вернулся из Бухареста с золотом Чемпионата мира, а сегодня он уже на татами упорно трудится на пути к очередной победе.
Отправляясь к нему, мы почему-то были уверены, что найдем его отдыхающим, ведь цель достигнута, есть главная победа и, в принципе, можно немного отойти от изнуряющих тренировок. Но нет, наш герой оказался другим.
«Понимаете, победа на чемпионате мира была не только моей мечтой, она была мечтой всей моей семьи, особенно отца и дяди, которые являются мастерами спорта. Они были многократными победителями соревнований СССР по самбо, но ни разу не становились чемпионами мира. Я хочу отыграться и за них тоже», - отметил спортсмен.
Чуть больше о новых целях и задачах, которые чемпион поставил перед собой, вы узнаете в нашем новом сюжете.
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