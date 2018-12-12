Около тонны жидкого молочного шоколада вылилось на улицу в городе Верль на западе Германии после небольшой аварии, произошедшей на кондитерской фабрике DreiMeister/

Вечером 10 декабря на фабрике переполнился бак с шоколадной массой, после чего она вылилась на заводской двор, а затем на улицу в районе Вестённен, cообщают СМИ со ссылкой на немецкую газету Soester Anzeiger..

Шоколад затвердел толстым слоем на площади 10 квадратных метров. 25 пожарных и сотрудники фабрики очистили дорогу от шоколада с помощью горячей воды и лопат. Также они использовали горелки, чтобы убрать шоколад из трещин на дороге.

По словам представителей компании DreiMeister, причиной инцидента стал «маленький технический дефект». К утру 12 декабря на фабрике возобновили производство шоколада.

«Несмотря на душераздирающий инцидент, маловероятно, что Верль останется без шоколада на Рождество», — сказали в пожарной службе города.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus