Около тонны жидкого молочного шоколада вылилось на улицу в городе Верль на западе Германии после небольшой аварии, произошедшей на кондитерской фабрике DreiMeister/
Вечером 10 декабря на фабрике переполнился бак с шоколадной массой, после чего она вылилась на заводской двор, а затем на улицу в районе Вестённен, cообщают СМИ со ссылкой на немецкую газету Soester Anzeiger..
Шоколад затвердел толстым слоем на площади 10 квадратных метров. 25 пожарных и сотрудники фабрики очистили дорогу от шоколада с помощью горячей воды и лопат. Также они использовали горелки, чтобы убрать шоколад из трещин на дороге.
По словам представителей компании DreiMeister, причиной инцидента стал «маленький технический дефект». К утру 12 декабря на фабрике возобновили производство шоколада.
«Несмотря на душераздирающий инцидент, маловероятно, что Верль останется без шоколада на Рождество», — сказали в пожарной службе города.
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