АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В кинотеатре "Кайхон" начинается показ таджикского фильма-победителя кинофестиваля в Нью-Йорке молодого режиссеры Анисы Сабири "Плач танбура".

- Первая товарищеская встреча между национальными сборными Омана и Таджикистана состоится на стадионе Султан Кабуса в Маскате и начнется в 19:00 по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ДЕКАБРЯ

2011 – Эмомали Рахмон посетил с двухдневным официальным визитом Германию и провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ДЕКАБРЯ

1826-1897 – родился писатель, поэт, художник Ахмади Дониш

1916-1996 – родился народный певец Таджикистана Нерё Аминов

1924-2001 – родился общественный деятель Рауф Дадабоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 22-27 мороза, в районе Булункуля 28-30 мороза днем 8-13 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4 , днем 10-15 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков, туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 2-4 тепла.