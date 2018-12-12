Президент Эмомали Рахмон подписал сегодня постановление правительства о назначении Веры Исмаиловой Директором Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Таджикистане.
Другим постановлением таджикского правительства Исмаилова назначена Полномочным представителем Республики Таджикистан в Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», сообщает пресс-служба таджикского президента.
Вера Исмаилова в последние годы занимала должность главного редактора филиала МТРК "Мир". Она пришла на работу в телекомпанию в декабре 2003 года.
С августа пост директора филиала оставался вакантным: 17 августа в Душанбе на 44 году жизни скончался директор национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Таджикистан Кудрат Афарди, который возглавлял филиал на протяжении последнего десятилетия.
9 октября 2018 года исполнилось 26 лет со дня начала работы в Таджикистане Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". За эти годы Национальный филиал МТРК "Мир" оперативно и объективно освещает все важные события в стране и не только. Основная цель команды МТРК "Мир" в Таджикистане – представлять страну, ее культуру и традиции.
Соучредителями компании являются: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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