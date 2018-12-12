Эмомали Рахмон сегодня подписал указы об освобождении от должности председателей городов Канибадам и Гулистон (Кайраккум) Бохири Гайбулло Нозира и Сатториён Матлубахон Амонзоду.
На сайте президента Таджикистана отмечается, что они оба смещены с постов в связи с переходом на другую работу.
Исполняющим обязанности председателя города Канибадам Согдийской области президент назначил Зафарбека Давлатзода, а и.о. мэра города Гулистон - Фирдавса Шарифзода.
Кроме того, лишены своих постов председатели ряда районов страны.
Так, Давлатбиби Раджабова освобождена от должности председателя Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области в связи с уходом на пенсию, а на ее место назначен Джабори Косим.
Снят с должности и глава Шахристанского района Согда Умар Ёкубзода "в связи с переходом на другую работу". Его место займет Ашурали Джалилзода.
В связи с переходом на новую работу также освобожден и председатель Фархорского района Хатлона Вализода Сулаймон Кабут - его заменит Рахматзода Рустам Мирзо.
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