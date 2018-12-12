Эмомали Рахмон и Нурсултан Назарбаев на встрече в Астане, март 2018 года

Депутаты мажилиса Казахстана 12 декабря одобрили ратификацию ряда соглашений с Таджикистаном. В том числе, о порядке пребывания граждан двух государств на территориях сторон.

Документ предполагает увеличение срока пребывания граждан Казахстана и Таджикистана на территории сторон без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребывание на территории сторон до 90 дней после пресечения государственной границы при прохождении регистрации, сообщает 24.kz.

Кроме того, казахские депутаты одобрили соглашение Казахстана с Таджикистаном о сотрудничестве в области миграции, направленное на защиту прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие.

Мажилис также ратифицировал соглашение с Таджикистаном о реадмиссии лиц и исполнительный протокол к нему.

Напомним, Таджикистан и Казахстан подписали соглашение, облегчающее нахождение граждан двух стран на территории двух государств, в ходе визита Эмомали Рахмона в Казахстан. Оно было подписано 14 марта в Астане главами двух государств.

В настоящее время граждане двух стран должны регистрироваться по месту прибытия в течение 5 дней.

Стоит отметить, что до 2010 года граждане Таджикистана могли находиться в Казахстане без регистрации до 30 дней.

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