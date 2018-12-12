До 1 апреля 2019 года все предприятия и учреждения, предоставляющие платные услуги, в обязательном порядке должны будут обеспечить прием всех видов услуг безналичным способом посредством электронных платежных средств.

Безналичные платежи будут приниматься наряду с наличными расчетами, говорится в принятом 30 ноября этого года постановлении правительства.

Документ принят для дальнейшего развития системы безналичных расчетов и расширения использования электронных платежных средств при осуществлении расчетов в стране.

Налоговый комитет и Таможенная служба обязуются наряду с наличными расчетами в обязательном порядке обеспечить прием налоговых платежей, штрафов, пени, сборов и пошлин и других государственных платежей от населения безналичным способом посредством электронных платежных средств.

Соответствующим министерствам и ведомствам поручается до 1 марта 2019 года представить правительству предложения по стимулированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления безналичных расчетов и поэтапному ограничению наличных расчетов в денежном обороте страны.

Комитет по телевидению и радио совместно с министерствами, ведомствами, госпредприятиями и учреждениями, в которых внедряется безналичная оплата услуг с использованием электронных платежных средств, должны будут проводить разъяснительные работы и рекламные мероприятия через СМИ.

Действующая инфраструктура

Общее количество платежных карт в республике на 1 ноября этого года составило около 1,8 млн. единиц. За год их число увеличилось на 5,3% (более 90,5 тыс. единиц). Количество владельцев платежных карт составляет свыше 1,7 млн. человек, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Количество электронных терминалов по республике составило 4 272 единиц. Это на 1 192 единицы больше, чем в начале ноября прошлого года.

Из общего количества электронных терминалов 1 472 единиц установлены в пунктах предоставления денежной наличности, и 2 800 - в пунктах торговли и предоставления услуг.

В кредитных организациях открыто и действуют 3,5 млн. банковских счетов, количество которых по сравнению с ноябрем 2017 года выросло на 1,4%.

В Нацбанке отмечают, что всячески способствует расширению безналичных расчетов, в частности росту дистанционных банковских услуг, оплате товаров и услуг с использованием электронных средств платежа.

Нужно налоговое стимулирование

Руководитель проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по электронным финансовым услугам в Центральной Азии и Азербайджане Зарина Одинаева отметила, что по уровню развития Таджикистан стоит рядом с соседями.

- А с точки зрения продвижения реформ в области банковского законодательства Таджикистан двигается очень быстро, намного быстрее, чем соседние страны, - отметила она.

Одинаева подчеркнула, что многие торговые точки, кафе подключились к системе электронных кошельков или принятия платежных карт, то есть люди уже начинают оплачивать товары и услуги безналичкой.

Вместе с тем, замечает специалист, торговые точки и предприниматели не совсем заинтересованы в приеме безналичных платежей.

Поэтому Одинаева предлагает создать в республике специальную систему налогообложения для безналичных расчетов, как это делается во многих странах.

При предоставлении такого стимула, по ее мнению, безналичные расчеты, с точки зрения налогообложения, станут более интересным предпринимателям, чем наличный оборот.

- Нужно создавать такую систему, чтобы банки предоставляли безналичные услуги, люди пользовались ими, а малый и средний бизнес хотели бы принимать безналичные платежи, - заключила она.

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