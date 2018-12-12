В районах Деваштич и Вахдат задержаны два чиновника: один - по подозрению в получении взятки, второй – за мошенничество, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства Таджикистана.
Глава джамоата Муджун района Деваштич Комил Отабойзода пообещал гражданам «А» и «Б» выделить земельный участок для строительства жилья и потребовал за это 10 тысяч сомони, сообщается на сайте ведомства.
«Комил Отабойзода в августе получил у потерпевших 7 тыс. сомони и был задержан сотрудниками Агентства во время получения оставшихся 3 тыс. сомони», - сообает антикоррупция.
В отношении Отабойзода возбуждено уголовное дело по статье 319 (получение взятки) УК РТ, которое, после предварительного следствия, передано в суд для дальнейшего рассмотрения, отмечается в сообщении.
В районе Вахдат задержан Умарали Нигматов - специалист ГУП «Регистрация недвижимого имущества города Вахдата» за мошенничество.
«Он потребовал от гражданина «А» 20 тыс. сомони за содействие в выделение шести соток для постройки дома отдыха, - сообщает антикоррупция. – При этом, он пообещал, что сделает так, что решение о выделении земли подпишет председатель города».
Нигматов был задержан во время получения взятки в размере 20 тыс. сомони. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 247 части 4 УК РТ (мошенничество в особо крупном размере).
Расследование по данному факту продолжается, отмечает пресс-служба антикоррупции.
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