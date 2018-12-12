По расписанию на он-лайн табло Душанбинского аэропорта, время вылета самолета указано на 14:00. Пассажиры рейса Душанбе-Худжанд авиакомпании "Таджик Эйр" уже несколько часов сидят в зале ожидания столичного аэропорта. Спустя пять часов их напоили чаем и прдложили бутерброды. Но задержку рейса в авиакомпании не комментируют.
"Наконец-то пассажирам рейса Душанбе-Худжанд принесли чай с бутербродами", - сообщил «АП» Нуриддин Каршибоев, пассажир рейса. Он отметил, что ранее один пассажир купил и роздал пассажирам воду и кулчашки за свой счёт.
По его словам, представители не прокомментировали ситуацию с задержкой и не сообщили время вылета.
Напомним, что самолет авиакомпании «Таджик Эйр» должен был вылететь в Худжанд сегодня в 8.00 утра. По неизвестным причинам, рейс отложили сначала на три часа, потом до двенадцати, однако до сих пор самолёт не вылетел.
За время ожидания в зале скопилось много народу. Здесь не хватает места, дети плачут, женщин много. Сидеть негде! И никого при этом не выпускают!, сообщил ранее Каршибоев.
«АП» попыталась дозвониться в «Таджик Эйр» по всем доступным телефонам, трубку никто в авиакомпании до сих пор не берет.
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