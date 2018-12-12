Правительство Таджикистана установило специальный коэффициент к заработной плате работников дирекции по эксплуатации сооружений Рогунской ГЭС.
Соответствующее постановление принято правительством 30 ноября этого года.
Постановлением поручается установить специальный коэффициент 1,5 к должностному окладу работников дирекции по эксплуатации сооружений Рогунской ГЭС.
Министерство финансов обязуется обеспечить финансирование установленного дополнительного коэффициента до запуска двух первых очередных агрегатов Рогунской ГЭС.
Кто сколько получает?
В приложении к постановлению представлено штатное расписание и месячная заработная плата работников дирекции Рогунской ГЭС.
В нем говорится, что должностной оклад директора ОАО "Рогунская ГЭС" составляет 4 тысячи 600 сомони, а с учетом установленного коэффициента он будет теперь получать 6 тысяч 900 сомони.
Также сравнительно высокую зарплату получает главный инженер – 4 тысячи 148 сомони. а с учетом надбавки размер его зарплаты увеличится до 6 тысяч 223 сомони.
Самые маленькие зарплаты в дирекции Рогуна установлены слесарям третьего разряда – 892 сомони, которые после установления специального коэффициента будут получать 1 тысячу 337 сомони.
В целом в дирекции по эксплуатации сооружений Рогунской ГЭС работают 180 человек, которые в совокупности ежемесячно получают 204 тысячи 867 сомони. С учетом установленной надбавки бюджетный фонд зарплаты работников дирекции гидроузла увеличивается до 307 тысяч 301 сомони.
Рогунская ГЭС
Первый из шести гидроагрегатов Рогунской ГЭС был сдан в эксплуатацию 16 ноября этого года при участии Эмомали Рахмона.
На первых порах (с учетом уровня воды в водохранилище) агрегат будет работать в среднем на мощности 100 МВт, то есть, будет вырабатывать 100 тыс. киловатт электроэнергии в час.
Ожидается, что второй агрегат заработает весной будущего года.
В целом строительство Рогунской ГЭС планируется завершить к 2033 году, когда высота плотины будет доведена до проектных 335 метров.
В настоящее время высота дамбы составляет 75 метров.
После полного завершения строительства Рогунская ГЭС станет самой крупной станцией в Центральной Азии, мощность которой (3600 МВт) будет равна трем энергоблокам атомных электростанций.
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