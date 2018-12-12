Самолет авиакомпании «Таджик Эйр» должен был вылететь в Худжанд сегодня в 8.00. По неизвестным причинам, рейс отложили более чем на три часа.

«Утром, когда мы пришли в аэропорт, нам представители аэропорта сказали, что рейс задерживается из-за того что самолет еще не вылетел сюда, - говорит один из пассажиров Нуриддин Каршибоев. – Сказали, что рейс откладывается до 11.00, но время уже двенадцатый час!».

По словам пассажира, никто из представителей авиакомпании не вышел к людям не объяснил в чем причина такой большой задержки. «Мы просим сотрудников аэропорта чтобы они хоть кого-нибудь позвали, но нас просто игнорируют», - говорит Каршибоев.

По его словам за время ожидания в зале скопилось много народу.

Фото предоставлено пассажирами

«Прилетел рейс Москва-Худжанд. Они все тут разместились, в накопителе. Оказалось, что в Худжанде нелетная погода. Здесь не хватает места, дети плачут, женщин много. Сидеть негде! И никого при этом не выпускают!»

По словам Нуриддина Каршибоева, люди не могут купить себе даже воды, «не все могут позволить себе покупать дорогую воду в зале, но никого при этом не выпускают, чтобы мы могли сами это сделать. «Таджик Эйр» обязана была позаботиться об этом, но они даже не появляются».

Людям не объясняют что происходит. Душанбинский аэропорт 12.12.2018г. Фото предоставлено пассажирами

«АП» попыталась дозвониться в «Таджик Эйр» по всем доступным телефонам, трубку никто в авиакомпании не берет.

В расписании душанбинского аэропорта время вылеты в Худжанд указано на 12.00.

Фото предоставлено пассажирами

Совсем недавно - 28 ноября, группа школьников, принимавшая участие в Олимпиаде по ментальной арифметике в Стамбуле, несколько часов провела в аэропорту Душанбе без воды и еды.

Они должны были полететь домой, но почти 15 часов прождали своего рейса в Худжанд вместе с другими пассажирами.

По утверждению пассажиров рейса, авиакомпания не предоставила им ни воду, ни питание за все время задержки рейса. Компенсации от авиакомпании они также не получили.

«Таджик Эйр» извинилась перед пассажирами лишь спустя сутки.