В Таджикистане подготовлен «Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой реформы». «АП» объясняет, что такое судебная система, и почему ее необходимо реформировать?

Судебная система – это совокупность различных видов судов, начиная от Верховного суда заканчивая всеми судебными структурами на местах, районные и городские суды.

Согласно статье 84 Конституции Таджикистана, судебная власть является независимой и осуществляется от имени государства судьями. Статья 87 гласит, что судьи в своей деятельности независимы, подчиняются только Конституции и закону. Вмешательство в их деятельность запрещается.

Тогда почему документ называется «Программой судебно-правовой реформы»?

В Таджикистане приняты три программы судебно-правовой реформы на 2007-2010 годы, 2011-2014 и 2015-2017 годы. Документы являются своего рода логическим продолжением друг друга. Ожидается принятие документа на 2019-2023 гг.

Как объяснил «АП» профессор кафедры уголовного процесса Академии МВД РТ, кандидат юридических наук, майор милиции Рифат Юлдашев, судебная реформа – это комплекс механизмов, которые работают вокруг суда - МВД, прокуратура, Агентства по борьбе с коррупцией, институт адвокатуры, нормативные документы и прочее.

Все компоненты в целом регламентируют деятельность Верховного суда и судебных систем. Без изменения правовых нормативных документов, реформа судебной системы невозможна. Поэтому документ называется Программа судебно-правовой реформы.

Как поставлена работа судьи в Таджикистане?

Аналитики считают, что реформа в части укрепления судебной ветви власти до сих пор не завершена.

До сих пор сохранены элементы контроля судебной власти со стороны исполнительной и законодательной ветвей власти, что противоречит Конституции Таджикистана и его принципам разделения властей.

«Непрозрачны критерии отбора судей, рекомендуемых для назначения. Также, на должность судьи назначаются работники самой судебной системы, что закрывает доступ к профессии судьи представителей других юридических профессий», - отмечают аналитики.

Также, в документе указывается, что суды не обладают финансовой независимостью, а финансирование осуществляется по усмотрению исполнительной власти.

Может ли обычный гражданин иметь доступ к судебной деятельности?

Деятельность всех судов должна быть прозрачна. Как отмечают эксперты, в настоящий момент зарегистрировано 53 сайта у судов по Таджикистану. Но при этом, сайты обновляются не регулярно, отсутствует информация о рассматриваемых делах, о заключении судебного решения, которое вступило в законную силу и прочее.

«В идеале, должно быть так - ты заходишь на сайт определенного суда, и видишь, какие процессы сейчас идут, какой судья рассматривает, за исключением тех дел, которые проходят закрыто. Даже когда подаешь иск, на сайте суда должно быть видно продвижение иска в режиме настоящего времени, когда будет рассмотрение и прочее.

На данный момент почти у всех судов есть свой сайт, но многие давно не обновлялись. В отдаленных районах стоит вопрос обеспечением стабильного интернета», - отметил Рифат Юлдашев.

По словам Юлдашева, в 2016 году был принят Закон «Об обращениях физических и юридических лиц», который стал рывком в судебной реформе.

«Раньше обращением считалось только письменное и устное обращения. Сейчас, устное, письменное обращение и электронные письма регистрируется как «обращение», - отметил Юлдашев.

Однако, по его словам, вопрос о прозрачности судебной деятельности в новой программе реформы на 2019-2023 решен на 95%. В этой программе речь идет о разработки Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов»

Почему реформа исполнительного производства остается больным вопросом в судебно-исполнительской деятельности?

Как объясняет Юлдашев, судья выносит решения, а судоисполнитель находится под крылом Минюста.

По его словам, 70% решений суда выполняются без лишней волокиты, за исключением тех вопросов, которые связанны с возмещением убытков.

«Все вопросы имущественного характера решаются тяжело. Гражданское дело самое тяжелое, взыскание алиментов от злостных неплательщиков, иногда невозможно. Есть и проблемы в нормативных документах. Часто выходит, так, что человек, который совершил преступление, не может возместить ущерб, нет никакого имущества. Это очень щепетильный момент», - говорит эксперт.

Между тем, для исправления ситуации, в законодательство об исполнительном производстве были внесены поправки, которые расширяют полномочия судебных исполнителей по исполнению судебных актов.

Что такое Третейский суд и другие альтернативные способы разрешения споров?

Третейские суды - это независимые от традиционного суда арбитражи.

«Мы сейчас со всеми вопросами идем в суд, но иногда можно решить вопрос посредством арбитражей, или как говорят аксакалов. В Кыргызстане, например, есть суды аксакалов или старейшин. Они независимые арбитры. Это люди, у которых есть богатый жизненный опыт», - говорит Юлдашев.

Он приводит в пример разводы, которые обычно идут в суд. Однако, в практике третейского суда или в других альтернативных способах решения споров, не обязательно идти в традиционный суд.

«Арбитры или аксакалы могут взвесить все за и против, объяснить моменты по разделу имущества, обязанности после развода, алименты, психологическое состояние детей и прочее. Сейчас альтернативные суды распространены в Кыргызстане и Казахстане, и мы можем позаимствовать их модель управления», - говорит Юлдашев.

В «Анализе исполнения госпрограмм Республики Таджикистан в области судебно-правовой реформы» приводится информация: в январе 2009 года в Согдийской области был создан первый Третейский суд, он работал до января 2011 года. За время своего существования этот суд рассмотрел свыше 150 гражданских дел, из них 85% решений были приведены в исполнение.

Но, спустя какое-то время, альтернативные суды были ликвидированы. Аналитики пришли к выводу, что деятельность альтернативных судов не является популярной и востребованной в Таджикистане.

«У населения мало информации о существовании и полномочиях альтернативного разрешения правовых споров. Кроме того, в РТ до сих пор не принят закон «О медиации» (одна из технологий альтернативного урегулирования споров, - ред.), - отмечают эксперты, добавив, что есть необходимость широко осветить информацию о полномочиях и деятельности третейских судов в Таджикистане.

Что такое ювенальная юстиция? Или - нужен ли другой подход к несовершеннолетним?

Ювенальная юстиция – это суды по работе с несовершеннолетними. По словам профессора Юлдашева, во всех таджикских судах есть специальные комнаты, где можно проводить процессы над несовершеннолетними.

29 июня 2017 года была утверждена новая Программа реформирования системы правосудия в отношении детей на 2017-2021 годы и План действий к ней.

«Ювенальная юстиция необходима, чтобы несовершеннолетних не подвергали общим критериям судебной системы, в их отношении применяли более лояльные, воспитательные методы. Чтобы люди в них не видели уже состоявшегося преступника, лиц, которые не нужны этому обществу. С детьми надо работать детально, подходить к решению конфликтов более гуманно. Найти ответ на вопрос - почему ребенок не ходит, скажем, в школу или почему выбрал преступный путь для заработка», - говорит он.

В 2016 году в статью 203 УПК были внесены поправки касательно допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. К примеру, при допросе свидетеля или потерпевшего, не достигшего 16-ти лет, предусмотрено участие не только педагога, но и психолога.

Зачем необходимо развивать систему бесплатного оказания помощи?

Следует отметить, что гарантии права на правовую помощь, в том числе бесплатную, закреплены во многих международно-правовых актах, в том числе тех, которые ратифицированы Таджикистаном.

«Это социальная поддержка государства правового характера. Государство, исходя из своих возможностей и бюджета, предоставляет бесплатную правовую помощь населению. Но, ключевой момент - помощь лицам, которые на самом деле нуждаются», - отметил Юлдашев.

Таким образом, на данный момент принят Закон «О бесплатной правовой помощи». При этом, аналитики советуют принять нормативный правовой акт, регулирующий порядок оплаты труда адвокатов за участие в гражданских и административных делах, в случаях, предусмотренных законом.

Также, рекомендуется при определении имущественного положения малообеспеченных лиц исходить не из показателя для расчетов.

Как ИГИЛ препятствует гуманизации Уголовного Кодекса?

По словам Рифата Юлдашева, последние пять лет идут споры по Уголовному Кодексу в новой редакции. В новой редакции Кодекса некоторые статьи должны быть гуманизированы. Например, за преступления экономического или коррупционного характера должны назначаться штрафы, а не судебный срок.

«Однако, в связи с появлением «Исламского государства», и в целом, современных вызовов и угроз нам пришлось внести коррективы в действующий УК и наоборот ужесточить наказание, чтобы предотвратить негативные действия», - говорит эксперт.

Он привел пример, что соседние страны несколько раз меняли свое законодательство в сторону смягчения: последствие преступлений небольшой тяжести не должна быть судимость.

«Эти моменты должны быть учтены, и мы не должны отставать от передового опыта. Мы должны поднять до определенного уровня свое законодательство, куда входит Уголовный, Процессуальный и Гражданский Кодексы», - отметил Юлдашев.

Будет ли продолжение реформы судебно-правовой системы?

Будет. В правительстве создана рабочая группа из числа экспертов для принятия очередной Программы по судебно-правовой реформе на 2019-2023 годы. Например, она рассматривает вопрос о создании Следственного Комитета в Таджикистане, как отдельного органа.

В целом, как объясняет Юлдашев, в новой программе, будут устранены те пробелы, которые были в предыдущих программах.

В состав разработки программы включены двое ученых из юридического факультета ТНУ. Также проект согласуется с гражданским обществом, что тоже является новшеством.

«Мы друг друга слышим, и подсказываем, что можно улучшить, модернизировать. Мы исходим от того, что у нас не должно быть ведомственных интересов», - завершил Юлдашев.

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