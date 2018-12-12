В международный день инвалидов 3 декабря сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» побывали в гостях у воспитанников центра дневного проживания детей-инвалидов «Гамхор» и вручили им новогодние подарки.

В центре «Гамхор» воспитываются более 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них не имеют родителей, и приезд гостей для них – всегда праздник. Сотрудники «МегаФон Таджикистан» пообщались с детьми, поздравили их с наступающим Новым годом и вручили сладкие подарки.

«Приятно, что не забываете про наших ребят. Им очень важна моральная поддержка, любое проявление заботы. Я благодарна друзьям из компании «МегаФон Таджикистан», которые ведут большую благотворительную работу. Рады будем увидеться снова!» – говорит директор центра «Гамхор» города Бохтар Мавджуда ШАРИПОВА.

«Мы уже много лет поддерживаем детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации – в частности, проводим футбольный чемпионат для воспитанников детских домов. Но ребята с ограниченными возможностями здоровья требуют особенно чуткого отношения: каждое сказанное им слово должно дарить надежду и радость. Поверьте, видеть счастливые глаза этих ребят – просто бесценно!» – делится руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.