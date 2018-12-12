На территории столичной теплоэлектроцентрали–1 состоялась церемония официальной передачи гуманитарной помощи Республики Казахстан таджикской стороне.

Постановлением правительства Республики Казахстан, в целях оказания гуманитарной помощи, выделено 1,5 млн. долларов США для доставки в Таджикистан 5 тысяч тонн топочного мазута, всего 83 цистерны.

Сертификат на данный груз был передан 11 декабря на территории ТЭЦ-1 послом Казахстана в Таджикистане Нурланом Сейтимовым заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве РТ Сохибджону Зиёдуллоеву.

В своем выступлении Нурлан Сейтимов отметил, что Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь братскому народу Таджикистана, общий объем которой с 2006 года превысил 36 млн. долларов США в денежном эквиваленте.

Как сообщалось во время встречи, в прошлом году увеличена мощность столичной ТЭЦ-1, на которой с привлечением специалистов казахстанской компании «Казремэнерго», проведен основной ремонт двух паровых котлов.

Если раньше в осенне-зимний период ТЭЦ-1 производила 20 МВт электроэнергии и 50 Гкал тепла, то теперь мощность теплоэлектроцентрали может достигнуть до 50 МВт электроэнергии и 90 Гкал тепла.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus