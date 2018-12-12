В таких масках грабители воврвались в дом к жительнице столицы.

Студент 4 курса Таджикского института финансов и экономики, 21-летний Рустам Файзиев и его подельник - 35-летний житель столицы Хувайдо Садиров задержаны по факту совершения разбойного нападения.

Они совершили ограбление с использованием маски и электрошокера, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

«В конце ноября, надев маски и вооружившись электрошокером, они ворвались в квартиру Гульноры Чекушиной, избили хозяев квартиры, связали их скотчем и забрали с собой 1 тыс. 200 сомони и бижутерию на сумму 400 сомони», - сообщает пресс-служба столичной милиции.

пресс-служба УМВД по Душанбе

Отмечается, что личности грабителей были установлены милицией за короткий срок и их задержали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 247 (разбойное нападение) УК Таджикистана.

Милиция также задержала за разбойное нападение ещё двух жителей столицы – 29 и 33-летних мужчин.

"8 декабря они ворвались в дом 82-летнего жителя столичной улицы Рахимова, избили старика, и забрали у него 2 тыс. 600 сомони", - отмечает столичное УМВД.

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