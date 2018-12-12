Новая пограничная застава «Файзободкала» построена на территории Пянджского района, на границе с Афганистаном.

Командующий пограничными войсками Таджикистана генерал-полковник Раджабали Рахмонали призвал солдат и офицеров заставы честно, добросовестно выполнять свой воинский долг, соблюдать нормы воинских уставов и законов республики, сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, подполковник Мухаммад Улугходжаев.

"Несмотря на то, что пограничные войска Таджикистана являются самой молодой силовой структурой страны, солдаты и офицеры-пограничники с честью выполняют поставленные перед ними задачи", - цитирует пресс-секретарь.

На заставе, которая возведена за счет госбюджета страны, имеются жилые дома для офицеров, казармы для солдат, учебные классы, комнаты для хранения оружия и боеприпасов, библиотека, баня, столовая, спортивная площадка.

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