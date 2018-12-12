Американский журнал Time объявил во вторник персоной года саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC.
Впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.
В шорт-лист кандидатов на «Человека года-2018» по версии журнала входили российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.
В интервью шоу телеканала NBC редактор издания Эдвард Фелсенталь отметил, что смерть Хашогги заставила мир "пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене", отмечает Интерфакс.
Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены "стражи", которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.
Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти ТУр3ции сейчас ведут тщательное расследование убийства.
Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
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