Компания «МегаФон Таджикистан» выступила Digital-партнером Международного форума «На пути к безналичной экономике: Инновации-Инфраструктура-Инклюзивность», который прошел в Душанбе 6-7 декабря. Оператор новых цифровых возможностей организовал для участников форума Wi-Fi-доступ, а также представил собственные инновационные сервисы.
Форум, организованный Национальным банком Таджикистана, в сотрудничестве Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, собрал порядка 250 участников почти из 15 стран мира. Представители государственных ведомств, центральных банков, международные и местные эксперты из финансовых организаций и телеком-компаний обсудили актуальные вопросы развития электронной коммерции и регулирования рынка цифровых финансовых услуг, рассмотрели успешные примеры их внедрения.
«МегаФон Таджикистан», в качестве Digital-партнера, обеспечил участников форума мобильным интернетом по технологии Wi-Fi. Кроме того, все желающие могли получить консультации специалистов компании, а финансовый директор Александр ШАМИЛОВ рассказал о цифровых проектах, реализуемых компанией «МегаФон» в Таджикистане.
«Цифровые сервисы меняют глобальную экономику, сами подходы к ведению бизнеса. То, что их внедрение оказывает влияние на жизнь миллионов людей, заметно даже на бытовом уровне. Например, сотовый телефон становится «мобильным кошельком», с помощью которого можно расплачиваться за покупки в магазинах. Совсем скоро такие возможности появятся у наших клиентов в Таджикистане», – рассказал Александр ШАМИЛОВ.
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