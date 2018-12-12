АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- Сборная Таджикистана по плаванию начнет свои выступления на чемпионате мира на короткой воде в Ханчжоу.
- В Спорт-баре «Истиклол» состоится «Показ под инклюзивным небом», где вы встретитесь с героями фильма «Я тоже». Начало в 16:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ДЕКАБРЯ
1932 – Сдана в эксплуатацию автодорога Сталинабад –Кургон-Теппа
2014 - ЦИК принял решение, что в Таджикистане впервые кандидаты в депутаты всех уровней пройдут проверку на знание таджикского языка.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –12 ДЕКАБРЯ
1928 – родился писатель Чингиз Айтматов.
1908-1976 – родился академик Абдулгани Мирзоев.
1914-1975 – родился историковед Арда Кувватов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 7-12 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 22-27 мороза, в районе Булункуля 28-30 мороза днем 8-13 мороза.
По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4 , днем 10-15 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков, туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 2-4 тепла.
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