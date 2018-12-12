Сегодня, 11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя, отмечается Международный день танго — праздник танца, философия которого заключена в противоборстве. Танец мачо и проститутки - так называли аргентинское танго в середине прошлого века, появившееся в бедных кварталах Аргентины.

Карлос Гардель, иммигрант из Франции, привезенный в раннем детстве в Аргентину, - в подростковом возрасте так «заболел» танго, что вскоре стал знаменитым на всю Аргентину, а переехав в Европу, он успешно представил танго Парижу, откуда этот танец начал свое триумфальное шествие по странам и континентам. Танец этот популярен и в наши дни.

Научиться этому страстному танцу можно и у нас в Душанбе, в клубе любителей бальных танцев «Орхидея».

Танго - это страсть

Научиться танцевать аргентинское танго, приобрести идеальную осанку, поднять себе настроение или найти надежного партнера не только для танца, но и для жизни – стандартный набор услуг, которые предлагает душанбинский клуб «Орхидея».

Мы побывали там недавно - это совсем другой мир.

- Обычно, когда взрослые люди хотят научиться танцевать, им говорят, мол, поздно уже – на бальные танцы нужно начинать ходить в детстве. А ведь многие всю жизнь мечтают и только в зрелом возрасте решаются, - рассказывает Валентина Клименко, хореограф и основатель единственного клуба любителей бальных танцев в Душанбе.

Она говорит, что сама долго искала в столице место, куда можно было бы ходить на танцы, но потом друзья сказали: «Не ищи то, чего здесь нет». И в 2010-м году Валентина открыла свой клуб.

Члены клуба собираются в зале центра «Душанбе-Плаза» три раза в неделю: в понедельник - европейская группа танцев (венский вальс, танго, фокстрот, квикстеп), в среду - латиноамериканские (самба, румба, сальса, ча-ча-ча), в пятницу - аргентинское танго и бачата.

Кто-то ходит на все занятия, кто-то выбирает один вид танцев, но в пятницу народа больше всего - аргентинское танго пользуется большим спросом.

Танцуют здесь люди от 10 и до 70 лет – лишь бы здоровье позволяло, впрочем, малышни почти нет, все-таки клуб, прежде всего, был задуман для взрослых.

Изначально танго был чисто мужским танцем. Он появился в Буэнос-Айресе в конце 19 века, где из-за огромного количества иммигрантов мужчин было в 20 раз больше. Конечно, им приходилось бороться за женское внимание. Для того, чтобы потанцевать с женщиной, мужчинам вначале приходилось выяснять отношения между собой, и победителю доставался ценный приз, поэтому изначально танго танцевали и с женщинами тоже, но и мужчины танцевали между собой. Сегодня ситуация изменилась, на занятия танго чаще приходят женщины.

Мужчины очень стесняются

Несмотря на то, что в зале из условий только собственно сам зал и зеркала, некоторые ученики ходят сюда уже по 7-8 лет. Тут особая атмосфера – музыка, движение; все посетители клуба передружились между собой так, что часто выезжают вместе на пикники, ездят на велосипедах в Гиссар, Варзобское ущелье, Ромит.

В 2009 году по решению ЮНЕСКО танец внесли в список нематериального культурного наследия человечества.

Я спрашиваю Валентину, кого все-таки в клубе больше – женщин или мужчин?

- По-разному бывает, - отвечает она, - то женщин больше, то мужчин. Женщины, конечно, более легкие на подъем, мужчины - чаще стеснительны.

Например, у нас есть один танцор, который сначала просто стоял месяц под колонами. Я ему говорила, мол, глазами не научишься, а он: «Я стесняюсь, я вот смотрю, потом в кабинет к себе прихожу, закрываюсь и делаю то, что запомнил». Теперь он у нас один из самых лучших. Кстати, недавно была у него в кабинете, так там такой кабинет, что можно устраивать конкурсы танцев, а не просто одному репетировать.

Все бальные танцы - парные, но Валентина объясняет своим ученикам, что не стоит переживать, если нет партнера, все равно нужно ходить, учить свою партию, а пара потом обязательно появится.

В столичном клубе "Орхидея" занимаются и женщины, и мужчины Asia-Plus

Самым выразительным моментом танго является пауза: звучит музыка, а двое замерли в объятиях друг друга, будто ведя немой диалог на повышенных тонах — это точка высшего напряжения.

- Одна женщина перестала ходить на занятия: ей показалось, что молодые мальчишки не хотят с ней танцевать. И вдруг к нам пришел мужчина, ему 62 года, он очень хочет танцевать, а партнёрши нет. Я сразу позвонила той женщине, и она с удовольствием вернулась, теперь они танцуют вместе, и даже провожать ее партнёр стал домой.

«Три пары у нас поженились, две встречаются и это только за последнее время»

Еще одна фишка душанбинского клуба любителей бальных танцев в том, что некоторые ученики здесь находят свою половинку и женятся. Валентина говорит, что только за последнее время в «Орхидее» сыграли три свадьбы, еще две пары встречаются, а сколько союзов было заключено за все время существование клуба, тут и не считали.

- Это танцы так сближают?

- Конечно, танцы - это особый мир! Здесь мужчина учится быть мужчиной – нести ответственность за себя и за неё, потому что за всю техническую часть отвечает он, мужчина должен контролировать все вокруг.

А женщина в бальных танцах учится быть женщиной, быть ведомой и слушать мужчину, подчиняться ему, не управлять, а следовать за ним. И эти отношения потом переходят в обычную жизнь. Я всегда говорю – если вы станцевались, то и в жизни все у вас получится.

Yandex, иллюстративное фото

В клуб «Орхидея» обращаются и молодые пары, которые хотят поставить свой свадебный танец. 10 занятий – и композиция для пары готова, и самое главное после этих занятий Валентина замечает, как меняется отношение пары друг к другу.

- Наша нынешняя молодежь немного диковата – ребята совершенно не знают, как ухаживать за девушками, как правильно брать за руку, как вести в паре - объясняет Валентина. – Все эти правила, мы здесь объясняем, без критики, всё очень доброжелательно и тактично.

Для тех, кто совершенно не умеет танцевать, самое трудное - это встать со стула. Но вокруг все танцуют, поэтому надо решаться. Первый урок от преподавателя: в танго все начинается с объятий.

Идеальная осанка обеспечена

Но, конечно, основное предназначение бальных танцев – это хорошее настроение и физическое здоровье. Например, тот мужчина, который несколько месяцев стоял под колонами и стеснялся, пришел в клуб, потому что у него была больная спина: посоветовали идти в бассейн, а тренер в бассейне отправил на танцы. Со спиной теперь все в порядке.

Другая пара – муж и жена, долго не могли родить еще одного ребенка; старшие дети выросли, родители стали заниматься бальными танцами и вдруг – жена забеременела.

- У мужчин - профессиональных танцоров не бывает мужских болезней,- поясняет Валентина.

Что касается настроения, то оно здесь поднимается автоматически, потому что представьте себе: душанбинский вечер, просторный зал с высокими потолками, колонами и узорчатым, гладким паркетом, очаровательная музыка, расправленные плечи мужчин, стук женских каблуков. Это очень красиво.

Myslo, иллюстративное фото

- Валентина, а бывает так - ну, не может человек танцевать, нет способностей?

- Я не сталкивалась с таким. Просто кто-то быстро схватывает, а кому-то нужно время. Какие люди к нам только не приходили: и толстые, и сутулые, и маленькие, и высокие, и неповоротливые, и стеснительные, но, в конце концов, каждый научился красиво двигаться, владеть своим телом и танцевать для себя, для души.

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