К сожалению, ни один родитель не застрахован от того, что его ребенок может совершить правонарушение. Как поступить в этом случае и что говорит закон? На эти и другие вопросы отвечает юрист юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев.

Что делать, если ребенок сказал, что совершил преступление?

В первую очередь, если есть возможность, проверьте истинность его слов. Первые решения в этом случае могут иметь большое значение.

Если он украл что-то, нужно немедленно вернуть украденное хозяевам, извинившись, если совершил более серьезное преступление, незамедлительно наймите адвоката и обратитесь в милицию. Согласно ст. 61 УК РТ - одним из обстоятельств, смягчающих ответственность является чистосердечное признание и помощь следствию.

Однако гражданин, не имеющий соответствующего юридического знания, может не знать все тонкости ведения дела и поэтому лучше сразу нанять адвоката.

Со скольких лет наступает административная ответственность?

Если ваш ребенок совершил такие правонарушения, как мелкое хулиганство, мелкое хищение и тому подобное, к нему применяется административная ответственность.

Запомните, сам факт, что административное правонарушение было совершено несовершеннолетним лицом является смягчающим обстоятельством (ст. 49 КоАП).

Административная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет. Однако, если лицо не достигло этого возраста, к ответственности могут привлечь его родителей (одного из них) или иных законных представителей несовершеннолетних по статье 90 Кодекса РТ об административных правонарушениях (КоАП).

Могут ли родители участвовать в суде?

Да. При рассмотрении дел с участием несовершеннолетних требуется обязательное участие его законных представителей. Родители ребенка являются его законными представителями. Адвокат же действует на основании ордера. Для этого заключается контракт с адвокатом от имени родителя (одного из них).

Адвокат будет бесплатным?

По закону бесплатная адвокатская помощь оказывается несовершеннолетним, не имеющим опекуна или попечителя и малоимущим гражданам, чей общий доход на каждого члена семьи меньше одного показателя для расчетов на месяц (55 сомони).

Какие права имеет несовершеннолетний во время задержания?

При административном задержании несовершеннолетнего незамедлительно извещаются его родители.

В каком случае дело могут не доводить до суда?

Если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении будет установлено, что несовершеннолетний совершил это правонарушение впервые и его исправление может быть достигнуто без применения административного наказания, прокурор и уполномоченные госорганы (должностные лица) вправе прекратить дело в отношении несовершеннолетнего с применением воспитательных мер.

Такое решение может быть принято лишь в том случае, если против этого не возражает несовершеннолетний и его законный представитель. Копия постановления о прекращении дела с применением в отношении несовершеннолетнего указанных мер направляется в комиссию по правам ребенка.

Какие права имеет несовершеннолетний на суде?

Вызов несовершеннолетних лиц в суд осуществляется через его родителей (законных представителей);

При рассмотрении административных дел в отношении несовершеннолетнего обязательно извещается прокурор;

Дача объяснений и показаний несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, несовершеннолетних свидетелей и потерпевших не может продолжаться без перерыва более одного часа, а в общей сложности - более двух часов в день ст. 212 (ПКоАП РТ);

При опросе несовершеннолетних участие педагога и психолога обязательно;

На что имеет право адвокат ребенка?

Законный представитель допускается к участию в деле постановлением следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Он имеет право:

- знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;

- присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также с разрешения следователя, - в иных следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и его защитника;

- знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;

- заявлять ходатайства и отводы;

- приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора;

- представлять доказательства;

- по окончании расследования знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме.

Кто еще может участвовать в процессе над несовершеннолетним?

Педагог и психолог вправе задавать вопросы несовершеннолетнему, в отношение которого ведется дело об административном правонарушении, а по окончании дачи объяснений ознакомиться с делом и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права разъясняются судом, уполномоченными государственными органами (должностными лицами) педагогу или психологу до получения объяснения.

Если по делу об административном правонарушении лицо, не достигшее 14-летнего возраста, является свидетелем то обязательно присутствие его законного представителя, педагога или психолога.

Может ли ребенок быть понятым?

Нет! Несовершеннолетнего нельзя привлекать в качестве понятого.

Какие меры наказания предусмотрены для детей?

В отношении несовершеннолетних существует специальная мера пресечения - отдача под присмотр.

Отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей и других родственников, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а также представителей специального детского учреждения, в котором он находится, заключается в принятии на себя кем-либо из указанных лиц письменного обязательства, что несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или подсудимый, находящийся на свободе, не скроется от органа уголовного преследования и суда, не будет препятствовать расследованию дела и рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью.

Отдача несовершеннолетнего под присмотр лиц, перечисленных выше, возможна лишь по их письменному ходатайству. При этом они ставятся в известность о характере преступления и их ответственности в случае нарушения принятых на себя обязанностей по присмотру.

А что если мой ребенок совершил уголовное преступление?

Его могут привлечь к уголовной ответственности. Права несовершеннолетних при уголовной ответственности почти идентичны административной. По делам, когда подозреваемым (обвиняемым, подсудимым) являются несовершеннолетние лица - участие защитника обязательно.

Уголовная ответственность несовершеннолетних за некоторые преступления наступает с 14 лет (в РТ - 23 видов преступления), а так общий возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет.

В каких случаях ребенка могут все-таки освободить от ответственности?

Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного характера.

В этом случае несовершеннолетнему судом могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного характера:

- предупреждение;

- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или государственного органа по делам несовершеннолетних;

- возложение обязанности возместить причиненный вред;

- ограничение досуга и установление особых требований к поведению.

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного характера.

Что будет, если ребенок не хочет исправляться?

В случае систематического уклонения несовершеннолетнего от принудительной меры воспитательного характера она, по представлению госоргана по делам несовершеннолетних, отменяется, и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности в соответствующий орган. И тогда уже ребенку грозит реальный срок.

За какие преступления могут посадить в колонию?

Лишение свободы назначается несовершеннолетним:

- совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление в возрасте до шестнадцати лет - на срок до семи лет;

- совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - на срок до десяти лет.

Лишение свободы отбывается несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые, а также несовершеннолетними женского пола, - в воспитательных колониях общего режима. Если же несовершеннолетний мужского пола ранее отбывал лишение свободы, его ждет воспитательная колония усиленного режима.

Партнером проекта "Мой ребенок" является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ. Все материалы по проекту читайте здесь.

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