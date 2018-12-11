Гражданин Таджикистана рассказал, как сотрудники Международного аэропорта «Душанбе» подставили его, записав на него багаж из контрабандного товара. В деле разбирается Интерпол и правоохранительные органы в Таджикистане.

В прошедшее воскресенье, 9 декабря, житель Таджикистана Далер Дустов опубликовал в сети Фейсбук пост, в котором рассказал, как сотрудники международного аэропорта «Душанбе» сделали его контрабандистом:

«Как быть, если на ваше имя оформили багаж с запрещенной продукцией и при въезде в чужую страну оказывается, что у вас два багажа, и что в одном - контрабанда. Причем это делают сотрудники аэропорта и компании, у которой вы покупаете билет».

Мы связались с Далером и узнали все подробности:

"8 декабря я должен был лететь во Франкфурт авиакомпанией «Сомон Эйр». Пришел в аэропорт. Рейс задержали на час. После ожидания все-таки открыли регистрацию, и я прошел на стойку регистрации.

У меня был багаж весом 20 кг и 800 грамм, после чего я переложил некоторые вещи в свою сумку и багаж весил уже 19 кг 700 грамм. Также у меня был ноутбук. На стойке регистрации ко мне стали подходить люди в форме, спрашивать - не могу ли я что-то передать. Я категорически отказывался, говорил, что могу только документы передать и то не много (так как я знаю, что с почтой в Таджикистане проблемы и сам, как студент, сталкивался с проблемой при отправке документов)".

После он сдал свой багаж в багажное отделение, получил посадочный талон, прошел через границу и таможню, и в зале вылета ожидал рейса.

"Тут ко мне подошёл человек, в гражданской форме, и, ссылаясь на то, что мою визу, якобы, неправильно записали сотрудники таможенного контроля. Он сфотографировал мой паспорт и меня. Я был, если честно, в шоке от такого. Потом он опять пришел и сказал, что все нормально.

Через какое-то время он вновь вернулся и попросил меня взять какой-то багаж, на что я ему ответил: «Нет». Он сказал, чтобы я поговорил по телефону с кем-то, я поговорил, но все равно не дал своего согласия на перевоз чужого багажа. Другой пассажир самолёта дал свое согласие на это и ему дали какой-то багаж (позже этого пассажира также поймала полиция и там обнаружила контрабанду)", - утверждает Далер Дустов.

Он сообщил, что по прилёту в аэропорт Франкфурта рейс встречала полиция. У некоторых пассажиров были проблемы с визой и одного даже депортировали.

"Что касается меня, то, оказывается, на мое имя оформили два багажа, и сотрудники таможенного контроля во Франкфурте задались вопросом, что в аэропорту была допущена такая ошибка. Эксперты сняли отпечатки с этого багажа, и выяснили, что на нем нет моих опечатков. Все сошлось, так как и в билете у меня указан только один багаж, оформленный на мое имя.

Когда сотрудники аэропорта во Франкфурте все выяснили, меня отпустили, но штраф – 1700 евро пришлось заплатить именно мне, так как по бумагам багаж был оформлен на мое имя", - отметил Далер.

Далее Дустова, по его словам, и того самого пассажира, который взял по просьбе в аэропорту Душанбе багаж, ждала полиция.

"Были допросы о том, чья это контрабанда и куда она должна идти, но я не был в курсе. После длительного выяснения всего, мне удалось доказать, что я к этому не имею никакого отношения и поэтому задержан несправедливо.

Мне дали разрешение на пребывание, но уголовное дело все-таки возбуждено и теперь, чтобы дальше продолжать свое обучение в Германии, я должен полностью очистить свое имя и репутацию, в противном случае, я могу потерять контракт и вид на жительство", - отмечает студент.

После всего пережитого оказалось, что люди, пытавшиеся вручить контрабанду Далеру, теперь пытаются его напугать, чтобы он никому не сказал ни слова.

"После 28 часов, проведенных в аэропорту Франкфурта, со мной пытались уже выйти на связь те, кому принадлежал этот груз, пытались через знакомых договориться и дать деньги, чтобы я молчал, поступали также и угрозы. Все мои паспортные данные у них. В Таджикистане сейчас идёт разбирательство по этому поводу, но я не очень-то верю, что там выяснят все до конца", - сомневается Далер.

"Зная свои права и законы, мне удалось себя защитить, но я боюсь, что в следующий раз на кого-то оформят бомбу или наркотики и что тогда делать?!"

- Далер, скажите, не очень понятно, как они хотели потом забрать у вас этот груз во Франкфурте, если он оформлен на вас, то и вам его получать?

- Они думали, что я соглашусь взять багаж, и оформили на меня, а у самолёта почти я им отказал. Но было поздно что-то менять и, может быть, боясь того, что я там скандал устрою, они не сообщили, что уже оформили. Мне, кстати, полиция во Франкфурте сказала, что эти 20 килограмм насвая там стоят 5 тысяч евро.

- Вы знаете человека, который вам предлагал взять багаж? Он представился?

- Сотрудник аэропорта, какой-то Талабшо.

В Аэропорту ведется расследование

На пост в сети отреагировала пресс-секретарь Международного аэропорта «Душанбе» Джамиля Хусейнова:

"Заявление принято. Началось разбирательство в аэропорту, работает команда профессиональных юристов, в группу включены сотрудники других правоохранительных служб, которые задействованы в аэропорту. Виновники и все, кто причастен, обязательно ответят, так как этим случаем заинтересовались уже спецслужбы".

В интервью «АП» она добавила, что "в этом деле замешаны сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта".

"Расследованием этого инцидента будут заниматься не только они сами, но и подключилась транспортная прокуратура", - заверила Хусейнова.

По некоторым данным, у группы по расследованию этого инцидента есть фотография, и даже полное имя того человека, кто предлагал Дустову взять с собой незаконный товар.

В компании «Сомон Эйр», рейсом которой и летел Далер Дустов, пока ситуацию никак не комментируют.

По словам источника «АП» в таджикском аэропорту, "подобные инциденты не редкость". Он также отметил, что в деле могут быть замешаны некий Талабшо и Абубакр, которые работают в службе авиабезопасности и являются напарниками по смене. Ранее вышеуказанный Талабшо был уволен из другой службы аэропорта за поборы, и начал работать в службе авиабезопасности примерно неделю назад, сказал он. Абубакра он назвал племянником какого-то генерала.

"Это целая сеть, за которой стоят высокопоставленные чиновники правоохранительных органов", - отметил источник в аэропорту.



Пользователи соцсетей говорят, что этот случай не единичный

«Это очень просто делается. Если у вас мало багажа, на ваше имя записывают багаж постороннего человека и отдают в руки, чей это багаж. А в системе проходит багаж, как ваш. Даже если она его с ленты не забрала и выявили контрабанду, отвечаете вы. Всем эти занимаются наши представители», - пишут пользователи соцсетей под постом Далера Дустова, опубликованном в группе "Мы - таджикистанцы" в Фейсбуке (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«А вы не обратили внимания, в Москве у стойки как бегают наши представители. У других стоек люди нормально стоят и оформляют свои билеты», - возмущается другой пользователь.

«Все верно, у багажной ленты при регистрации багажа, стоят, заглядывают в комп, делают умные лица, а сами смотрят у кого не довес, вот с.......и!».

«Это точно дело рук сотрудника айропорта...летом тоже самое было и с нами...наказать их надо...или штрафы предъявлять....пусть ответственность несут...».

«Далер салом. У меня была аналогичная ситуация 3 года назад. Увы заплатил штраф в Москве. 65000 руб. (1000$). При возвращении писал в милицию, в прокуратуру, в самом аэропорту, не помогли. Видите ли, именно та камера, которая у стойки регистрации, где я проходил, не работала в тот день! Единственное, показали мне копию бирки второго багажа, который был не мой. И сказали: «Увы, проследить не получится, кто и как это оформил». Хотя это было легко сделать, каждая бирка, выданная в определенной стойке регистрации, имеет номер и он отличается от других стоек. Но разбираться дальше не стали, так как замешаны крупные рыбы, скорее всего акулы! Что не дали хода! Таджикистан детка!».

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