Лауреаты Нобелевской премии мира Надя Мурад и Денис Муквеге на церемонии вручения наград в Осло. 10 декабря 2018

В Ратуше норвежской столицы Осло в понедельник, 10 декабря, прошла церемония награждения лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год.

Иракская правозащитница Надя Мурад Баси Таха и врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге получили награду за вклад в борьбу против сексуального насилия, совершаемого в ходе вооруженных конфликтов, передает Deutsche Welle.

Мурад и Муквеге "привлекли внимание к страданиям женщин в Ираке, Демократической республике Конго и в других странах мира, где сексуальное насилие применяется как оружие", отметила председатель Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсен.

25-летняя Мурад призвала международное сообщество к защите прав курдской этноконфессиональной группы езидов, к которой она относится.

В 2014 семью девушки захватили боевики террористической группировки "Исламское государство", которые убили ее мать и брата.

Мурад была продана в сексуальное рабство вместе с тысячами других езидок, ей удалось бежать после трех месяцев плена. В 2016 году Надя Мурад была назначена послом доброй воли ООН.

В свою очередь, Муквеге заявил, что единственно возможная война - "против равнодушия", и призвал не закрывать глаза на сексуальное насилие, совершаемое в ходе вооруженных конфликтов.

63-летний врач-гинеколог основал в Демократической республике Конго госпиталь для женщин, подвергшимся групповым изнасилованиям во время войны в Конго в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

Пациентами больницы стали более 50 тысяч жертв насилия. Муквеге - лауреат премии ООН по правам человека за 2008 год и премии имени Сахарова за 2014 год.

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