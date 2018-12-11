Хатлонский областной суд вынес приговор 58-летней Ходжарой Ашуровой: она признана виновной в умышленном убийстве своего трехлетнего внука Бехрузджона. Женщина осуждена на 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили "АП" в облсуде.

Гособвинитель ранее просил суд приговорить женщину к 20 годам заключения.

В своем последнем слове на суде женщина заявила, что ее трёхлетний внук стал жертвой постоянных ее скандалов с матерью мальчика. Женщина признала себя виновной в смерти внука и попросила прощения у родных и близких, сообщил "АП" источник в прокуратуре Хатлона.

Следствием установлено, что 58-летняя Ходжарой Ашурова, жительница сельского джамоата Ифтихор района Джами, 12 сентября заживо закопала своего внука, в результате чего ребенок скончался. Тело ребенка было обнаружено шесть дней спустя.

"Она могла из ничего затеять спор"

"АП" побывала ранее в селе, где произошло это громкое убийство, вызвавшее резонанс в таджикском обществе, и поговорили с соседями семьи. Придя в дом, где жил со своей семьей трехлетний Бехрузджон, пока его жизнь трагически не оборвалась, мы никого там не застали.

"Семья как семья, живут небогато. Глава семьи работает мардикором в Душанбе, приезжает домой два-три раза в месяц. В доме жили его жена, дочь, невестка и трехлетний внук Бехрузджон. Сын Гулмурод, отец Бехрузджона, находился в трудовой миграции в России. Узнав о смерти своего ребенка он приехал домой", - рассказала нам соседка.

По словам соседей, они были в шоке, когда узнали о случившемся:

- Ходжарой ведь постоянно носила малыша на руках, видно было, что любила его. Часто в магазин ходила с ним, покупала ему сладости. Правда, характер у нее был немного трудный, она могла из ничего затеять спор.

- Иногда скандалила с невесткой, но с кем не бывает. Однако это ведь совсем разные вещи – спор с соседями, невесткой и убийство ребенка, - рассказала одна из соседок Ходжарой Ашуровой.

Другая соседка рассказала, что Бехрузджон был единственным сыном Гулмурода и его жены.

- После женитьбы у них не сразу родился ребенок. Они ходили к врачам, а затем к старухе-знахарке «Момо», которая жила в Яванском районе. Затем родился Бехрузджон. Счастливые родители часто навещали старушку – в праздники, или например, когда мальчика что-то беспокоило. Иногда к знахарке отвозила малыша его бабушка.

"Говорят, в то злополучное утро Бехрузджон вдруг стал сильно капризничать, хотя не болел. Мать попросила свекровь отвезти малыша к Момо. Ходжарой согласилась и ушла с внуком. Вернувшись после полудня, она стала плакать и рассказала, что по пути в дом знахарки мальчик нечаянно упал в канал и утонул", - сообщила соседка.

Председатель села Мусо Зохиров сообщил нам о том, что многие жители села и милиция тогда начали искать тело Бехрузджона в воде, но даже вызванные водолазы из Нурека, два дня искавшие тело, его не обнаружили.

Тело малыша нашли позже: на шестой день поисков его обнаружил местный пастух в овраге недалеко от села Махатони.

На месте убийства была страшная картина – тело ребенка было растерзано, не было одной руки, ноги находились в разных местах, живот был распорот.

"Наверное, это бродячие собаки обнаружили тело и выволокли его наружу. Ашурова показала, как она живьем закопала внука", - рассказал глава села.

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