В Ташкенте установили главную новогоднюю ёлку. В этом году она установлена на проспекте Мустакиллик возле Дворца творчества молодежи. Ее высота - 35 метров.

Ёлка в Ташкенте

Рядом с главной ёлкой также установят 8-метровые ёлки. Пока огни на ёлке не зажгли - работы по оформлению продолжаются.

Кроме того, организаторы мероприятия планируют разместить около 50 торговых точек, где будут продаваться все необходимое для просмотра новогоднего шоу, сообщает upl.uz.

Душанбе первым в Центральной Азии установил главную ёлку Таджикистана 9 декабря, её высота стала самой высокой в истории страны - 28 метров.

Ёлка в Душанбе фото Азиза Закиряев‎а

За ним стоит Худжанд - второй по величине город страны: тут впервые установили 20-метровую красавицу.

Ёлка в Худжанде, 10 декабря фото из соцсетей

В столице Кыргызстана - Бишкеке, новогоднюю ёлку зажгли 10 декабря. Ее высота составила 25 метров, диаметр - 12 метров.

Ёлка в Бишкеке при свете дня пресс-служба мэрии города Бишкек

Кстати, в Бишкеке зажжение огней на новогодней красавице - целое событие. Ежегодно это проходит торжетсвенно - перекрываются дороги, устриваются гуляния. Так было и вчера на центральной площади киргизской столицы «­­­Ала-Тоо» .

Елка в Бишкеке источник: 24.kg

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