Стало известно, кто попал в шорт-лист кандидатов на «Человека года-2018» по версии журнала Time: те, кто больше всего повлиял на новости и мир в нынешнем году.
В этом году в список кандидатов вошел российский президент Владимир Путин.
Как пишет журнал, он «одержал уверенную победу на мартовских выборах в стране, продлив срок своих полномочий еще на шесть лет на фоне пристального внимания к участию Москвы в президентских выборах в США, а также отравления Сергея Скрипаля в Британии и напряженности на Украине», отмечает Газета.ру.
В 2007 году Time назвал Владимира Путина «Человеком года». «Путин не бойскаут. Он не демократ в том смысле, в котором это определяет Запад. Он не образцовый поборник свободы слова, — говорилось тогда в статье, посвященной российскому президенту. — Он стоит, прежде всего, за стабильность — стабильность прежде свободы, стабильность прежде выбора, стабильность для страны, в которой ее практически нет на протяжении последних ста лет».
Собственно, в 2007-м Time и наградил Владимира Путина за «лидерство в достижении стабильности».
С тех пор российский президент регулярно оказывается в шорт-листе издания — в том числе в 2014-м, 2015-м и 2016-м.
Снова претендентом на звание «Человек года» по версии Time стал 45-й американский лидер Дональд Трамп, отметивший второй год на своем посту. Он прошел через кризисы, в которых участвовал сам Трамп и его сотрудники, а также близкие. Президент США одобрил несколько спорных мер и был довольно обсуждаемой политической фигурой в СМИ, отмечает журнал. Он получит это звание уже во второй раз. Впервые он стал претендентом на этот титул два года назад, когда в 2016 году неожиданно для многих одержал победу над Халира Клинтон во время президентских выборов в США, отмечает издание.
Журналист Джамаль Хашогги, убитый в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября, также попал в шорт-лист. Согласно данным мировых СМИ, он был убит по приказу наследного принца, что вызвало широкий международный резонанс.
Из политических деятелей в список также вошел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о связях окружения Трампа с Россией.
В шорт-листе также оказались бывшая голливудская актриса и активистка Меган Маркл, ставшая женой британского принца Гарри на радость миллионам людей по всему миру. Актриса-мулатка сменила свою звездную карьеру на королевский титул, а за ее свадьбой наблюдал весь мир.
Кроме того, в списке оказался 32-летний режиссер Райан Куглер, снявший феноменально успешный фильм Marvel «Черная пантера» о супергероях в вымышленной стране Ваканда. В нем сыграли преимущественно чернокожие актеры. Картина заняла третье место среди самых кассовых фильмов в США за все время.
Помимо этого, претендентами на награду названы активисты движения March for Our Lives, требующие ужесточения контроля над оружием, а также семьи мигрантов, разделенные на американской границе.
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