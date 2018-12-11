Сторонние разработчики имели несанкционированный доступ к данным 52,5 миллиона пользователей социальной сети Google+ из-за программной недоработки, говорится в сообщении компании Google, на которое ссылается Медуза.
В связи с обнаруженной утечкой было принято решение ускорить закрытие соцсети на четыре месяца: она прекратит работу в апреле 2019 года. В то же время в Google подчеркнули, что не нашли подтверждения недобросовестного применения скомпрометированной информации.
О закрытии Google+ было объявлено в начале октября. Тогда же Google сообщала об утечке данных 500 тысяч аккаунтов, их тоже могли видеть сторонние разработчики.
До Google+ компания Google дважды неудачно пыталась создать социальную сеть — это были проекты Orkut и Google Wave, которые также были закрыты через несколько лет после запуска.
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