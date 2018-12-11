Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 10декабря принял копии верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан господина Лю Бина.

На встрече было рассмотрено состояние и перспективы сотрудничества двух дружественных стран - стратегических партнеров в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, научно-технической, культурно-гуманитарной и др. областях, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ШОС, СВМДА и др.

Министр иностранных дел Республики Таджикистан, поздравив господина Лю Бина с назначением, пожелал ему успехов, а дружественной стране - мира и процветания, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению источника «АП» в правительстве Таджикистана, Лю Бин до назначения на должность посла Китая в Таджикистане был заместителем директора департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР.

Предыдущим послом Китая в Таджикистане был Лю Юе Бин, который завершил свою миссию в Душанбе в начале ноября. Ли Юе Бин приступил к выполнению обязанностей посла КНР в Таджикистане в начале декабря 2015 года.

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