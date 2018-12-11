Молодёжная сборная Таджикистана по футзалу (U-20) вышла в финальную часть чемпионата Азии-2019, которая в следующем году пройдёт в Иране.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана, по итогам отборочного турнира чемпионата Азии-2019 путевку в финальную часть получили Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан (Центральная зона), Ливан, Ирак, Саудовская Аравия (Западная зона), Япония, Китайский Тайбэй (Восточная зона), Таиланд, Вьетнам и Индонезия (зона АСЕАН).

Сборная Таджикистана в отборочном цикле, который проходил в Ташкенте, заняла второе место. В решающем матче наши футзалисты проиграли команде Афганистана со счетом 1:4.

Команда ждала своего шанса – если соревнования у себя примет Иран, то тогда наши футзалисты могли претендовать на одно вакантное место в финале.

Дело в том, что иранцы заняли первое место в отборочной группе, в итоге образовалось одно вакантное место в финальной стадии.

В итоге так и случилось: АФК приняла решение провести чемпионат именно в Иране, что дало возможность таджикским футзалистам принять участие в финальном этапе чемпионата.

Во втором по счету молодежном чемпионате Азии по футзалу примут участие 12 команд. По итогам жеребьевки будут образованы 3 группы по 4 команды в каждой.

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