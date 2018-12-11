Государственный комитет национальной безопасности Киргизии обнаружил большое количество незадекларированного имущества, принадлежащего арестованному бывшему вице-премьеру Дуйшенбеку Зилалиеву, пишет Фергана.

Зилалиев был задержан 7 декабря в аэропорту Манас при попытке покинуть страну, хотя ранее был приговорен к условному сроку з а заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе.

Его обвиняют не только в нарушении режима, установленного для условно осужденных: он стал фигурантом нового дела о незаконном обогащении. Суд поместил его под арест, сообщает 24.Kg.

ГКНБ соседней республики сообщает, что согласно декларациям, доход Зилалиева с 2011 по 2016 год составил 2 миллиона 541 тысячу 527 сомов ($36,4 тыс.).

Его жена за тот же период заработала 408 тысяч сомов ($5,8 тыс.). Однако следователи выяснили, что в декларациях не были упомянуты $889,9 тысячи наличными, до сентября 2018 года хранившиеся в банковской ячейке.

Также было установлено, что чиновник регистрировал на своих родственников и связанных с ними лиц большое количество домов, квартир и участков.

Наличие незадекларированного имущества имеет прямое отношение к обвинениям, предъявленным бывшему чиновнику. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса 308-1 («Незаконное обогащение»).

Согласно ей наказанию подлежит «значительное увеличение активов должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». До сих пор эта статья в Кыргыстане фактически не применялась.

Зилалиев с 2013 года возглавлял Агентство по геологии и минеральным ресурсам, с 2016 года — Комитет по промышленности, энергетике и недропользованию. В 2017 году он стал вице-премьером, а затем был назначен руководителем Фонда по управлению государственным имуществом.

Условный срок он получил после того, как в 2017 году во время инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова поговорил с курсанткой, стоявшей в оцеплении. Курсантка утверждала, что Зилалиев сообщил ей о заложенной бомбе.

Сам он говорил, что лишь сделал ей замечание касательно формы. По словам экс-чиновника, девушка обиделась и обвинила его в ложном сообщении о подготовке теракта. Суд встал на сторону курсантки.

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