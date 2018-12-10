Жители страны смогут наслаждаться установившейся солнечной, теплой погодой до конца недели, заверяют таджикские синоптики.

До 15 декабря по всей стране будет без осадков, сохранится теплая и солнечная погода. Местами, однако, возможна переменная облачность. Воздух прогреется до 16 градусов, заверяют в Агентстве по гидрометеорологии РТ. Такая же погда ждет душанбинцев.

Снега в районах республиканского подчинения и южных районах страны до середины декабря, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Также пока неизвестно, где именно в Таджикистане жители смогут встретить Новый год со снегом.

«Об этом говорить ещё рано. Так как точного прогноза на конец декабря у нас нет», - сообщили «АП» в Агентстве по гидрометеорологии РТ.

Между тем, снегодня в Душанбе и в предстоящие дни будет малооблачно, температура днем поднимется до 14 градусов, ночью 0 до 2 градусов тепла.

В Согдийской области в предстоящие дни синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Температура в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла.

В Хатлоне два дня переменная облачность, ночью в долинах местами небольшой дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег) днем без осадков. Температура в долинах ночью 2- 7 тепла, днем 11-16 тепла.

По ГБАО будет тоже без осадков. Температура по западу ГБАО ночью будет достигать 3-8 мороза, днем 1-6 тепла, по востоку ГБАО ночью 20-25 мороза, днем 3-8 мороза.

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