Посольства Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки и Представительство Европейского Союза в Таджикистане выражают общую обеспокоенность продолжающейся периодической блокировкой новостных сайтов, включая «Азия-Плюс» и «Радио Озоди», а также социальных сетей.

"Мы считаем, что право каждого человека свободно выражать свои взгляды является универсальным, независимо от того, осуществляется ли оно на общественной площадке или в интернете", - отмечается в распространенном на сайте американского диппредставительства заявлении.

Дипломаты призывают правительство Таджикистана обеспечить свободу прессы в соответствии с международными обязательствами республики по Международному пакту о гражданских и политических правах.

"Мы считаем, что долгосрочное процветание, безопасность и стабильность Таджикистана требуют полной приверженности правительства защите свободы слова, свободы средств массовой информации и защищать право журналистов освещать новости, не опасаясь цензуры или репрессий", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечено, что доступ к быстрому и доступному интернету имеет существенное значение для экономического развития любой страны.

Вне доступа

Доступ к новостным сайтам, в том числе к сайту медиа-группы «Азия-Плюс» - www.news.tj был ограничен в начале декабря по неизвестным пичинам: в Службе связи Таджикистана нынешнюю блокировку новостных порталов не комментируют.

Тем временем, доступ к социальным сетям Facebook, ОК, VK и YouTube остаётся открытым.

Сайт медиа-группы «Азия-Плюс» был разблокирован совсем недавно, 16 ноября – в День пуска первой агрегата Рогунской ГЭС после десятидневной блокировки. В тот же день были открыт доступ к популярным в Таджикистане социальным сетям.

Начиная с лета этого года, новостной портал «Азия-Плюс» блокируется уже в третий раз. Первая блокировка, которая затянулась больше чем на два месяца, пришлась на период расследования теракта на юге Таджикистана, когда погибли иностранные велотуристы.

Второй раз доступ к новостному сайту медиа-группы был ограничен 6 ноября, на 10 дней. На официальные запросы «Азия-Плюс» сотовые операторы и интернет-провайдеры сообщили, что сайт блокируется не с их стороны.

Служба связи при правительстве Таджикистана в своем официальном ответе на запрос «Азия-Плюс» ответила, что «со стороны ЕКЦ (Единого коммуникационного центра, - прим.ред.) доступ к этому сайту не заблокирован».

Между тем, сама редакция «Азия-Плюс» не получала никаких официальных и неофициальных объяснений по какой причине сайт блокирован.

По словам экспертов отрасли, помимо Службы связи блокировку интернет-ресурсов в Таджикистане с недавних пор технически имеют возможность осуществлять и некоторые силовые ведомства.

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