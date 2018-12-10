АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Сборная Таджикистана примет участие в чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в Ханчжоу (Китай).

- Сборная Таджикистана по футболу отправится из Катара в Оман для проведения контрольных матчей со сборной этой страны.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ДЕКАБРЯ

2008 - Таджикистан стал членом Евразийского банка развития (ЕАБР).

ДНИ РОЖДЕНИЯ –11 ДЕКАБРЯ

1952 года – родился режиссер, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Халим Сангинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью в долинах местами небольшой дождь, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, ночью в долинах местами небольшой дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег) днем без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью в отдельных районах дождь (выше 2000м снег), днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью временами дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.