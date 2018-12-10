Управление ГАИ МВД Таджикистана сообщает о проведении очередного аукциона по продаже «крутых» автомобильных номерных знаков.
Аукцион по реализации государственных автомобильных номеров состоится 29 декабря в 10:00 в зале Управления ГАИ МВД.
На аукционе будут выставлены номера из серии "SS"-01. Стартовая стоимость одного лота составит 630 сомони (примерно $67), , сообщается на официальном сайте МВД.
Всего на аукцион будет выставлено 112 госномеров.
Среди них такие автомобильные номера из указанной выше серии, как
0202, 0600, 0990, 0077, 0099, 0500, 0800, 0808, 0900, 0909 и другие.
Аукционы по продаже госномеров для автомобилей в Таджикистане проводятся с 2010 года. Сумма, вырученная с торгов, перечисляется в государственный бюджет страны.
Автолюбители из Таджикистана часто выкладывают немалую сумму денег, чтобы стать владельцем «крутого» номера.
К примеру, в 2012 году в ходе аукциона один из жителей столицы Таджикистана приобрел номерной знак для своего автомобиля за 55 тыс. сомони (более 11,3 тыс. долларов по тогдашнему курсу). Такую сумму душанбинец выложил за номер 01-01 АР (01). Ранее самый дорогой номер был продан за 40 тыс. сомони.
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