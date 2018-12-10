Восемь лет назад «Газпром» приступил на западе Таджикистана к бурению самой глубокой нефтегазоперспективной скважины в Центральной Азии. Через год компания Tethys Petroleum сообщила об обнаружении крупных нефтегазовых запасов на юге Таджикистана. Руководство республики обещало через несколько лет полностью обеспечить республику энергоносителями. Однако обещанной «нефтегазовой революции» так и не случилось.

Сарикамыш: запасы есть результата - нет

7 декабря 2010 года зарубежная дочка «Газпрома» - Gazprom International начала на площади Сарикамыш Шахринавского района бурение самой глубокой скважины в Центральной Азии за всю историю проводившегося в регионе бурения на нефть и газ. Её проектная глубина составляла 6300 метров, однако, в процессе бурения для более полного изучения потенциально перспективного разреза она была увеличена до 6450 метров.

В конце 2014 года испытания выявленных в процессе бурения перспективных объектов были завершены.

В результате бурения геологами «Газпрома» был сделан главный вывод – «прогнозы ученых о нефтегазоперспективности глубокозалегающих поднадвиговых отложений подтверждены».

Извлекаемые запасы газа, оцененные с вероятностью 50%, составили 17,5 млрд. кубических метров, нефти – 1,574 млн. тонн, растворенного в нефти газа – 72 млн. кубических метров.

Несмотря на это компания решила сдать лицензию на право пользования недрами из-за «низкой экономической эффективности» этих ресурсов «в сложившихся макроэкономических условиях».

Руководство Главного управления геологии летом этого года на пресс-конференции сообщило об уходе Газпрома из Таджикистана.

Позже глава представительства Gazprom International в Таджикистане Игорь Шаталов сказал «АП», что компания продолжает работать в республике и сейчас занимается подготовкой предложений и определением иных проектов на территории Таджикистана. «В настоящее время идет согласование объектов, которые могут быть предложены для рассмотрения», - сказал он.

В целом «Газпром» потратил на геологоразведочные работы в Таджикистане более 6 млрд. рублей.

фото пресс-службы "Газпром - Зарубежнефтегаз"

Бохтарские «супергигантские» запасы

Параллельно работы по поиску углеводородов проводила на юге страны канадская компания Tethys Petroleum.

10 декабря 2011 года компания сообщила об обнаружении «супергигантских» нефтегазовых запасов на месторождении «Биштинчак». Специалисты оценили эти ресурсы без учета фактора риска в 27,5 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, 69% из которых приходится на газ, а 31% - нефть и газовый конденсат.

Эмомали Рахмон после этого заявил, что в ближайшие годы Таджикистан сможет сам себя обеспечить природным газом.

Интерес к таджикским запасам углеводородов стали проявлять такие крупные мировые компании как Total (Франция) и CNPC (Китай).

В июле 2013 года Tethys, Total и CNPC подписали договор о предоставлении доли участия. В итоге каждая сторона приобрела одну третью долю в Бохтарском Соглашении о разделе продукции.

В сентябре 2015 года CNPC и Total потребовали от Tethys Petroleum выйти из этого проекта. Данный ультиматум по отношению к Tethys Petroleum был поставлен партнерами по причине не выполнения компанией своих обязательств и задолженности по проекту.

Дело дошло до судебного разбирательства, и в прошлом году Международный арбитражный суд признал претензии Total и CNPC обоснованными, обязав Tethys выплатить истцам $13,7 млн.

Tethys в своем последнем сообщении в начале этого года заявила, что будет использовать все коммерчески разумные усилия, чтобы защитить свои интересы в Бохтарском проекте.

Тем временем, любые работы по проекту на протяжении более трех лет остаются замороженными.

Ресурсы хорошие, плохое управление

Специалисты в нефтегазовой отрасли с опытом работы во времена СССР обратились с письмом к президенту Таджикистана, в котором просят создать независимую от Министерства энергетики и водных ресурсов нефтегазовую структуру – Национальную акционерную холдинговую компанию «Таджикнефтегаз».

Они считают, что предлагаемая структура напрямую должна подчиняться правительству, как, к примеру, в Узбекистане или в Кыргызстане.

В письме со ссылкой на известных ученых-геологов Узбекистана и Казахстана говорится, что в недрах Таджикистана находятся крупные запасы углеводородов: свыше 1 млрд. тонн нефти и 6-7 триллион кубических метров газа, удельная плотность которых выше чем в соседних странах.

Отмечается, что извлечение этих ресурсов позволит Таджикистану в будущем не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать в Китай и Пакистан 50-60 млрд. кубометров природного газа в год, за счет чего республика ежегодно сможет получать $5-6 млрд.

В качестве доказательства неэффективного управления нефтегазовой отраслью Минэнерго авторы письма подчеркивают, что во времена Советского Союза в Таджикистане было открыто 23 месторождения углеводородов, годовой объем добычи нефти составлял до 400 тыс. тонн, а природного газа до 500 млн. кубометров. «В 2017 году в республике было добыто 23,47 тыс. тонн нефти и 1,5 млн. кубометров газа», - говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что в Таджикистане находятся 250 нефтегазоперспективных площадей, более 150 из которых расположены на юге страны. Эти площади заняты инвесторами, которые не вкладывают средства в освоение находящихся здесь ресурсов. Специалисты предлагают в соответствии с законодательством отозвать лицензии у таких компаний и передать право пользование инвесторам, которые действительно заинтересованы в разработке ресурсов.

Они заключают, что создание независимой от Минэнерго структуры в подчинении правительства позволит упорядочить деятельность инвесторов и ускорить работы по открытию месторождений, а также восстановить и укомплектовать производственную и материально-техническую базу нефтегазовой промышленности.

Ресурсы есть, но Таджикистан - не Катар

Глава представительства Gazprom International в Таджикистане Игорь Шаталов отмечает, что практически весь объем геологоразведочных работ в стране был выполнен в советское время. И все, даже самые оптимистичные цифры, не превышали 1 млрд. тонн нефти.

Он подчеркнул, что в последние годы появилось много измышлений на тему огромных запасов углеводородов в Таджикистане.

«Приводятся данные по запасам в триллионы кубометров газа, договорились до того, что Таджикистан опережает по запасам один из крупнейших производителей газа - Катар! Могу сказать, что в соответствии с информацией, полученной нашими геологами, на сегодняшний день нет оснований для подобных утверждений», - говорит он.

При этом, отмечает Шаталов, большая часть этих прогнозных запасов связывалась с глубокозалегающими горизонтами, которые вообще еще не исследовались.

Но «без сомнения, перспективы нефтегазоносности в республике имеются и необходимо совместно работать для реализации имеющегося потенциала», - отметил Игорь Шаталов.

Полное интервью с Игорем Шаталовым читайте здесь.

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