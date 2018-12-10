В Узбекистане запущена онлайн-платформа по проверке информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), сообщает Podrobno.uz.
"В стране запущена платформа, с помощью которой можно проверить данные юридического лица или индивидуального предпринимателя по их ИНН. Система, доступная на сайтах fo.birdarcha.uz и my.gov.uz, содержит такие данные, как дата регистрации, информация о руководителе, учредителях и их долях в уставном фонде. На сайтах будет достаточно ввести лишь ИНН интересующего субъекта предпринимательства", – отметили в Агентстве государственных услуг.
Внедрение данной услуги – наглядный результат недавнего рабочего визита делегации Агентства в Великобританию, целью которой было изучение передового опыта в сфере оказания государственных услуг для дальнейшего внедрения положительных практик в Узбекистане, отмечается в сообщении.
В существовавшей ранее базе данных отсутствовала возможность предоставления информации в прозрачном виде, что ограничивало получение инвесторами полной информации о юридическом лице.
Одна из ключевых задач этого сервиса – помочь гражданам избежать фактов мошенничества при налаживании связей с будущими компаньонами. Теперь новая система может предоставить полные данные всем предпринимателям, которые смогут уже на этапе переговоров проверить своих партнеров.
Создание подобной платформы позволит улучшить инвестиционный климат в стране и активизировать предпринимательскую деятельность, сообщает портал.
Нигаронии сафоратҳои кишварҳои хориҷӣ аз бастани сомонаҳои иттилоотӣ дар Тоҷикистон
Душанбе аввалин шуда дар ОМ арчаи солинавӣ гузошт
Муждаи геологҳои тоҷик аз кашфиёти нав дар арафаи иди касбӣ
Дар ВМКБ сарбоз афсарро ҳадафи тир қарор дод
Дар Душанбе 5 микрорайони нав таъсис дода мешавад
Тоҷикистон дар зинаи 41-уми рейтинги кишварҳои писандидаи сайёҳӣ барои русиягиҳо
Савгандёдкунии милисаҳои ӯзбек бо Қуръон дар мавриди худдорӣ аз порагирӣ ва тамаъҷӯӣ
Тоҷикистон кишвари сатҳи паст ба таъсири терроризм дониста шуд
Боздошти сардори ШБДА шаҳри Истиқлол ҳангоми порагирӣ
Талоши БМТ баҳри зиёд намудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста