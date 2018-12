Ученые-геологи открыли в нынешнем году в ходе совместных научно-исследовательских полевых работ в Айнинском районе Согдийской области и в Мургабском районе ГБАО два новых минерала.

Минерал фалгарит найден в местечке Кухи Малик на правом берегу реки Ягноб, а минерал бадахшанит – в 45 км восточнее административного центра Мургабского района, сообщили «АП» в Академии наук Таджикистана.

Открытые минералы зарегистрированы Комиссией по новым минералам и названиям минералов (Commission on New Minerals and Mineral) Международной минералогической ассоциацией (International Mineralogical Association) 18 сентября этого года, отметили в АНТ.

В Таджикистане в советские годы и период независимости были обнаружены десятки видов минералов, которые больше нигде не встречаются. «Таджикит», «гармит», «дараипиёзит» - были найдены таджикскими учеными и внесены в международный реестр минералов.

В общем таджикские ученые обнаружили на территории Таджикистана 30 новых минералов. Всего в мире открыто более 5300 видов минералов и ежегодно этот список пополняется новыми открытиями.

По данным Геологической службы Таджикистана, в недрах страны выявлено, разведано и частично подготовлено к промышленному освоению несколько сот месторождений полезных ископаемых.

Это месторождения свинца и цинка, меди и висмута, сурьмы и ртути, благородных металлов, молибдена и вольфрама, железа, олова, борного сырья, стронция, плавикового шпата, каменных солей, поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней, строительного камня и множества других видов минерального сырья для стройиндустрии, каменных углей, антрацита, графита, нефти и газа, озокерита, подземных пресных, термальных и минеральных вод, фосфоритов, а также ряда других полезных ископаемых. Всего более 50 видов минеральных ресурсов.

На базе разведанных запасов различных видов полезных ископаемых были созданы промыслы, рудники, угольные шахты, карьеры, горно-обогатительные комбинаты и фабрики, предприятия цветной металлургии и химической промышленности, цементный комбинат, предприятия перерабатывающие нерудное сырье, санаторные и курортные лечебницы, комплексы по использованию термальных вод и др.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus