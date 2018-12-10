Современная открытая кухня OK Bar&Restaurant в проекте Jazza становится открытой для всех. Сегодня шеф-повар ресторана Фенг Лин Цунг проведет кулинарный мастер-класс по теме «Креветки с имбирем в питахайе».

В прошлом выпуске мы уже рассказывали вам о японской традиции тэппанъяки и о том, что в OK Bar&Restaurant ежедневно практикуют этот метод приготовления кулинарных шедевров. Современная открытая кухня ресторана дает возможность гостям своими глазами увидеть захватывающий «спектакль» приготовления блюд, многие из которых удивляют необычным, но грамотно подобранным сочетанием вкусов. Так сегодня мы предлагаем вам короткую видео-историю о том, как шеф-повар паназиатской кухни Фенг Лин Цунг готовит креветки с имбирем в питахайе.

OK Bar&Restaurant — это фешенебельный ресторан, интерьер которого представляет собой гармоничное сочетание европейской классики и восточного колорита. В дизайне преобладает расслабляющая матово-фиолетовая гамма в сочетании с черным цветом и использованием настоящего янтаря, а мягкие уютные диваны и кресла изготовлены по индивидуальному заказу турецкими мастерами. Так, что если вы цените тихий размеренный отдых и отличную кухню, то ресторан OK Bar&Restaurant станет для вас идеальным местом.

Адрес: Душанбе, ул. А. Дониш 19. Тел: 55 055 0001

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